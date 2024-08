Tini Stoessel hizo un show callejero junto a Coldplay en Dublín y deslumbró a todos: “Fue inolvidable”

Escuchar

Martina “Tini” Stoessel protagonizó un show callejero en Dublín, capital de Irlanda, junto a Chris Martin, cantante de Coldplay, y al resto de los integrantes del nuevo sencillo de la banda: “We Pray”. Al tomar conciencia de los artistas en plena vía pública, una multitud se concentró para oír la puesta en escena y celebrar en comunión. Mediante las redes sociales, replicaron diferentes videos del momento “mágico”.

Luego del año complejo que tuvo Tini a nivel personal, la artista lanzó su disco: Un mechón de pelo, en el que compuso temas en referencia a la depresión que sufrió. Hace unas semanas, se mostró de vacaciones relajada con sus amigas en la costa de Amalfi, Italia. Y ahora, apareció en Dublín, lista para grabar el videoclip de “We Pray” y participar también del concierto que dará Coldplay este jueves ahí.

Tini enseñó los preparativos antes de salir a las calles de Dublín a cantar con Chris Martin (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

La canción de “We Pray” corresponde al próximo álbum de Coldplay, Moon Music, y el tema refiere a la libertad, la paz y a los temores de la humanidad. El fin es inspirar esperanza en un contexto de guerras, como las de Ucrania y Gaza.

En el encuentro, además de Chris Martin y Tini Stoessel, estuvieron presentes Burna Boy -oriundo de Nigeria-, Little Simz -británica- y Elynna -de origen chileno/palestino-. Todos estos cantantes serán parte del videoclip que se grabará en Irlanda. Además, desde el sitio oficial de Coldplay, la banda aseguró que el 6 de septiembre, Tini también tendrá su versión solista.

La reacción de Tini ante el show callejero en Dublín

Tras la fiesta del show callejero, desde su cuenta de Instagram la “Triple T” subió diferentes fotos y videos de ese instante especial y compartió un posteo con que resume su estadía en la capital irlandesa, al igual que expresó una series de palabras en reflexión por dicha oportunidad única.

“Primera vez en Dublín. Quiero compartirles un poco de todos estos días. Primero la emoción que siento por lo que vivimos ayer, fue demasiado inolvidable, me lo quedo en el corazón para siempre”, empezó la artista y ahondó en los preparativos: “Paseamos, probamos muchos vestuarios para estos días y para el show de esta noche que vamos a cantar ‘We Pray’ todos juntos por primera vez. Qué emoción, la última foto me la saco mi papá, me dio ternura. Los amo mucho, realmente nunca imaginé vivir algo tan increíble”.

El look que lució Tini por las calles de Dublín (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

Luego de las vacaciones en el verano italiano, la cantante pop se volcó de lleno a las siguientes responsabilidades laborales para lo que resta del año. Esta publicación generó gran impacto entre la comunidad de seguidores, que de inmediato reaccionaron tras el posteo de Stoessel con múltiples palabras de cariño.

Tini Stoessel posteó un resumen de sus días en Dublín junto a Chris Martin (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

“La reina de Dublín”; “Loca de amor por vos”; “La número uno y la única”; “Increíble”; “Por favor Martina, una diosa”; “Orgullosa de lo que venís logrando Tini” y “Felicidades”, fueron algunas de las opiniones al respecto.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Tini y Chris Martin tienen contacto. El año 2022, durante los diez recitales que Coldplay llevó a cabo en la Argentina, ella encabezó uno de sus temas célebres: “Carne y hueco”, como telonera de la banda. Desde ahí nació un vínculo que en la actualidad la llevó a ser parte de este nuevo trabajo colaborativo con un profundo mensaje social.

LA NACION