¿Chau María Elena? Revelan quién será la pareja de Dardo en la obra de teatro de Casados con Hijos

La sitcom Casados con Hijos revolucionó el género de la comedia en la televisión argentina. Una vez finalizadas las dos temporadas, Telefe se encargó de continuar reproduciendo los capítulos que tienen como actores principales a Guillermo Francella (Pepe Argento) y Florencia Peña (Mónica Argento). Además del binomio, su familia la integran los hermanos Lopilato -Luisana y Darío- quienes interpretan a Paola y Coqui, respectivamente.

En la primera temporada, Érica Rivas (María Elena) y Marcelo De Bellis (Dardo) se convierten en vecinos de Los Argento y comienzan una relación de amor-odio que atraviesa todos los capítulos. Del otro lado de la pantalla, la aceptación de esta comedia fue tal que se convirtió en un ícono del humor televisivo.

Unos años más tarde, los caminos de los protagonistas se volvieron a unir y se armó un proyecto para que Casados con Hijos llegue al teatro. En el ínterin del rearmado, Rivas atravesó un conflicto con la producción y algunos de los actores con los que no coincidió en su manera de pensar. Por decidió dar un paso al costado.

Maite Peñoñori dice quién reemplaza a Erica Rivas en casados con hijos

Ante este panorama, el personaje de María Elena -uno de los más queridos- dejó un hueco importante para llenar. Su personalidad y sus constantes peleas con Pepe le daban un condimento extra a toda la trama. A la hora de buscar un reemplazo, la producción se encontró con la pandemia, que obligó a postergar el estreno y le dio un aire extra para encausar la situación.

Con fecha de estreno para los primeros días de enero de 2023, el staff volvió a ensayar lo que será el nuevo formato y oficializaron que Jorgelina Aruzzi será quien ocupe la vacante que dejó Rivas y le dará vida al personaje de Azucena. Dicha primicia fue revelada en el programa Intrusos (América) en la voz de la panelista Maite Peñoñori: “No es un reemplazo. Será la nueva novia de Dardo y será un personaje picante”.

Guillermo Francella y Jorgelina Aruzzi: ahora compartirán las tablas en Casados con Hijos

Aruzzi (47, es una reconocida actriz que cuenta con un amplio bagaje en series como Chiquititas, El hombre de tu vida, Educando a Nina, 100 días para enamorarse y recientemente le dio vida al personaje de Valeria Perell en El Primero de Nosotros (eltrece).

El conflicto que decantó en la salida de Rivas

La salida del personaje de María Elena de la sitcom se dio luego de varios hechos confusos, donde no se develaba el motivo real por el que Érica Rivas no estaría. Así que ella misma salió a aclararlo.

“Yo no me bajé, me bajaron. Yo no decidí, decidieron ellos. Y siempre pasó lo mismo, no solamente con esto: yo no quise dejar de estar en esos espacios de representación, para mí es importante estar más allá de que es la boca del lobo. Es muy difícil estar ahí pero yo no quería no estar. Al contrario: yo amo a María Elena y la amé siempre”, destacó en La Caja Negra.

La repercusión en las redes sociales por la oficialización de Aruzzi

Con la confirmación del arribo de la actriz, que interpretará a Azucena, la novia de Dardo, los usuarios en las plataformas digitales se alegraron por la noticia del reemplazo, a pesar de que no tendrá el mismo lugar que sí lo tuvo María Elena.

“Excelente decisión, ella es genial actuando y más en una comedia”; “Habrá que ver cómo plantea su papel me parece que puede andar, obviamente que Maria Elena hay una sola”; “No me gustaba la idea que no esté María Elena, pero con Jorgelina Aruzzi me está emocionando otra vez, excelente actriz y comediante, 10 puntos”, fueron algunas de las repercusiones.