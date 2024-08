Cómo fue el supuesto encuentro privado de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Escuchar

Ya pasó casi un año desde que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel anunciaron su separación, luego de varios meses de relación. Pese a que cada uno se encuentra concentrado en sus proyectos, las especulaciones y la esperanza de los fans por una posible reconciliación no cesan. Precisamente por eso, los rumores estallaron luego de que se filtrara un supuesto encuentro privado entre ellos tras el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Buenos Aires.

Por lo que dio a conocer el periodista Juan Etchegoyen al aire de Mitre Live, el futbolista del Atlético de Madrid y la intérprete de “Me enteré″ y “Carne y hueso” se reunieron en uno de los departamentos que él tiene en el país, aunque, según aseguró, que no tuvo que ver con un encuentro romántico como se pensó en un comienzo. “Lo que ocurrió en la boda de Oriana entre Tini y Rodrigo fue lo que tendría que haber pasado hace meses atrás, lo que pasa es que ninguno de los dos quería dar el brazo a torcer en medio de enojos que terminaron con el unfollow de la cantante”, empezó diciendo.

En esa misma línea, dio a conocer que los exnovios se reencontraron en el casamiento de sus amigos y decidieron irse juntos para charlar sobre lo ocurrido en el pasado. “A mí me cuentan que Tini y Rodrigo se saludaron en la boda, intercambiaron algunas palabras y luego se vieron en el departamento que tiene Rodrigo, no se imaginen cualquier cosa, se juntaron a conversar”, explicó.

La cantante y el futbolista se separaron en agosto del año pasado

“Se debían una charla como adultos que son porque la verdad es que en su momento la separación fue tomada de manera virtual porque no lo hablaron cara a cara. Tini le dejó en claro las cosas que no le gustaron y lo mismo Rodrigo. Después de esa conversación, ella se fue para su casa y es todo lo que a mí me cuentan que ocurrió”, cerró el periodista.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel juntos en un boliche de Costanera

Además de verse en la boda y antes de que el futbolista regrese a Europa por sus compromisos laborales y Tini se vaya de vacaciones a Italia con sus amigas, ambos pasaron unos días en Buenos Aires y volvieron a coincidir. Resulta que el fin de semana después de la fiesta estuvieron en BNN, un reconocido boliche de Costanera Norte.

De Paul y Stoessel estuvieron en el sector VIP del BNN (Captura: Instagram @pilartelechea_)

Por lo que se pudo ver en algunas imágenes, el deportista y la cantante compartieron el sector VIP del local bailable al que también asistieron varios famosos. Fue la periodista Pilar Telechea quien compartió las fotos en sus redes sociales.

Aseguran que estuvieron en mesas separadas (Captura: Instagram @pilartelechea_)

“Tini en Argentina nuevamente”, escribió la comunicadora junto a una foto de la cantante con una fanática tras aquella noche. Sin embargo, nunca se conoció si en aquel lugar la expareja intercambió algún saludo o charla.

LA NACION