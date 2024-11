La foto familiar de L-Gante y su hija Jamaica junto a Wanda Nara en Río de Janeiro

Tras confirmar su relación, el jueves Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, viajaron a Río de Janeiro junto a Jamaica, la hija de tres años del cantante y su expareja Tamara Báez. Después de instalarse en el hotel, ambos empezaron a compartir fotos y videos en sus redes sociales para mostrar la intimidad de su “luna de miel”. También se conocieron otras imágenes que enviaron los huéspedes del lugar en el que se encuentran, incluida una postal familiar que dio que hablar.

Después de dos largos años de idas y vueltas, “besos robados” y algún que otro conflicto, esta semana Nara y Valenzuela confirmaron su noviazgo durante un vivo de Instagram en el que, además de besarse, se dijeron “te amo”. Para sellar su nueva relación decidieron irse a Brasil. Antes de subirse al avión, el músico de 23 años le dijo a Socios del espectáculo (eltrece) que la idea del viaje era “desconectar” y estar con su hija. “Me segundea mi compañera y yo estoy para pasar tiempo con mi hija. No hay nada que ocultar”, aseguró.

Wanda Nara y L-Gante compartieron postales de sus vacaciones en Río de Janeiro (Foto: Instagram @lgante_keloke / @wanda_nara)

Luego de que los propios protagonistas de la historia subieran las primeras postales de su escapada romántica a Brasil, en la cuenta de Instagram de El ejército de LAM compartieron una foto que les llegó desde Brasil de L-Gante y Wanda en la piscina del hotel. Lo más llamativo fue que la pequeña Jamaica se recostó en la reposera con la mediática y demostró que se siente cómoda con la nueva pareja de su padre.

Por otra parte, durante la emisión del viernes de LAM (América) mostraron varios videos de Nara y L-Gante donde se los pudo ver muy acaramelados en las reposeras junto a la piscina del hotel. “La persona que me lo manda, que es una huésped, me pone que están súper enamorados que no paran de darse besos y abrazarse”, indicó Yanina Latorre.

La foto familiar de L-Gante y Wanda Nara con Jamaica en Brasil (Foto: Instagram @elejercitodelam)

“Están en el Sheraton de Río de Janeiro. No están solos, están con el representante de él (Maxi ‘El Brother’) y la novia”, indicó la panelista durante el programa. A su vez, también compartieron otro video donde se pudo ver a los adultos en el sector del desayuno del hotel junto a Jamaica, quien jugaba con Wanda y hasta saltaba a los brazos de ella para que la alzara.

En medio de su viaje con L-Gante, Wanda Nara mostró el mensaje que recibió de Mauro Icardi

En medio de sus vacaciones en Río de Janeiro con L-Gante, este sábado Wanda Nara compartió en sus historias de Instagram una captura de su chat con su ex, Mauro Icardi. Allí mostró un mensaje que recibió de él y también lo que ella le escribió luego de que se hiciera público que, durante un partido de fútbol con el Galatasaray, se rompió los ligamentos y los meniscos de la rodilla derecha.

“Mi único objetivo es vivir mi vida en paz, disfrutar mi vida, mi familia, mis hijos, disfrutar de todo lo que conseguimos y construimos en estos años y nadie nos regaló nada. Valorate, valoranos y dejanos ser feliz”, le escribió por WhatsApp Mauro Icardi y evidenció su intención de volver con ella, puesto que la describió como “la mujer de su vida”. Si bien no se pudo precisar la fecha del mensaje, sí se pudo advertir que Nara no le respondió.

Wanda Nara mostró el mensaje que le mandó a Mauro Icardi tras su lesión (Foto: Instagram @wanda_nara)

Paralelamente, la mediática evidenció que el viernes le mandó un mensaje a su ex al enterarse de la lesión que sufrió: “Mauro, lamento mucho lo que te pasó, esa rodilla estaba mal, hace rato. Ahora ya pasó, recuperate y lo que necesités, contás conmigo, los mejores [médicos] son los de Roma. No dudés de atenderte con el mejor y la recuperación es importante. Todo va a estar bien”.