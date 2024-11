El video de Wanda Nara y L-Gante a los besos en el que se dijeron “te amo” por primera vez

La novela entre Wanda Nara y L-Gante sigue sumando nuevos capítulos y, esta vez, fue por una confirmación de romance entre ambos. Luego de que publicara una foto junto con el cantante y su hija Jamaica -lo que generó bronca en Tamara Báez, madre de la niña-, la modelo argentina se mostró a los besos con el músico en redes sociales.

A través de una transmisión en vivo por la cuenta oficial de Instagram de la presentadora de Bake Off Famosos, ambos aparecieron públicamente entre risas, mientras los seguidores pedían un beso. “¿Me amás?”, le preguntó directamente Nara a L-Gante y enloqueció a los usuarios.

En medio de un gracioso cruce entre la modelo y el cantante, quién respondería la pregunta primero, Nara tomó la impronta y susurró ante la cámara: “Te amo”. Así, contento por el comentario, L-Gante festejó y afirmó: “¿A ver ese beso?”.

Acto seguido, el intérprete de Bar se acercó y le dio un beso delante de los seguidores, quienes dejaban en los comentarios mensajes como “me muero”, “se aman” o “me desmayo”. Posteriormente, L-Gante también se sumó a las declaraciones de amor y le dijo: “I love you”. Sin embargo, Nara cortó la dulzura y reaccionó: “No, no hablás en inglés vos”.

A pesar del revuelo, no es la primera vez que se dan un beso públicamente. A principios de octubre comenzó a circular en redes sociales una imagen de ambos besándose en las afueras de la Basílica de Luján en el mismo momento en el que Mauro Icardi aterrizaba en el país.

Además, habían sido vistos juntos el fin de semana en el boliche BNN, ubicado en la Costanera. El cantante acompañó a la conductora a una fiesta del programa Bake Off y fueron grabados por otros concurrentes abrazados y bailando muy pegados.

Por su parte, el blanqueo de relación llega en medio de un cruce entre Tamara Báez y la pareja. Durante el fin de semana, Nara publicó una foto con L-Gante y Jamaica, lo que alteró a la expareja del artista, quien reaccionó por medio de su cuenta de Instagram. “Me da mucho rechazo que usen a mi hija y la sumen en esa película que viven. Me da asco que una mujer haga eso teniendo tantos hijos”, expresó y agregó: “De él no me sorprende nada, mañana está con otra y listo. Pero que la única vez que la ve tiren fotito no va, desubicado. Ni que tuvieras 20 años”.

