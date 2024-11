Wanda Nara compartió la primera foto desde Río de Janeiro en medio de su viaje romántico con L-Gante

Después de dos largos años de idas y vueltas, rumores de romance, intercambios de mensajes, amistades y enemistades, esta semana Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela -conocido artísticamente como L-Gante- blanquearon su relación. Tras la confirmación, la pareja decidió hacer una escapada romántica a Río de Janeiro. Luego de aterrizar, desarmar el equipaje e instalarse en su hospedaje, la mediática hizo uso de sus redes sociales y publicó la primera foto de su “luna de miel” con su nuevo amor.

“Te amo”, le dijo Wanda Nara a L-Gante durante un vivo que hicieron en Instagram. Él le respondió con un “I love you” y se besaron delante de la cámara. Tras el blanqueo, la mediática acompañó a su nuevo novio a dar un show en un boliche y él, además de dedicarle una canción, le dio un ramo de flores. Para sellar su relación, decidieron irse de vacaciones junto a Jamaica, la hija de tres años del cantante, fruto de su relación con Tamara Báez.

“Estoy bien, tranquilo. Aprovechando el tiempo de vacaciones; vamos a disfrutar unos días”, expresó el músico de 23 años el jueves, mientras las cámaras de Socios del espectáculo (eltrece) los abordaban en Ezeiza. “Me segundea mi compañera y yo estoy para pasar tiempo con mi hija. No hay nada que ocultar”, aseguró.

En este sentido, dijo que fue él quien decidió “arrancar para Brasil” y que el viaje era para “desconectar” y pasar tiempo con Jamaica. A su vez, no pudo evitar hablar de su situación sentimental y sin rodeos dijo: “Enamorado no hasta las manos, hasta las bo***”. Por su parte, Wanda Nara optó por no bajarse del auto ni hablar con la prensa. Con ellos también viajó el mánager de L-Gante, Maxi “El Brother”.

Wanda Nara mostró la primera foto de sus vacaciones en Río de Janeiro con L-Gante (Foto: Instagram @wanda_nara)

Tras llegar a Río de Janeiro, durante la noche del jueves Wanda Nara subió a sus redes sociales una foto que tomó desde el balcón de su hospedaje, el cual tenía vista a la playa. La mediática aprovechó para abrir una lata gasificada con sabor a guaraná, una de las bebidas típicas de Brasil y agregó la ubicación.

Por otra parte, el referente de la Cumbia 420 también compartió postales de sus primeras horas en la ciudad brasilera. Publicó un video con su mánager en el balcón y otros que grabó para mostrar la vista de su hospedaje. En el mismo se pudo escuchar las voces de Wanda Nara y Jamaica. Para cerrar la noche salieron todos a cenar.

Ana Rosenfeld contó toda la verdad sobre el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Mientras Wanda Nara disfruta de su escapada romántica con L-Gante, hay otro tema que da vueltas: su divorcio de Mauro Icardi. Quien habló sobre este tema fue justamente fue su abogada, Ana Rosenfeld quien aseguró que el proceso legal será bastante sencillo, porque en el pasado hicieron la división de bienes. “La nueva ley ya le quitó la complicación a un divorcio, se separaron los bienes cuando fue la separación anterior”, explicó en diálogo con Intrusos (América).

En este sentido, comentó que lo único que deberían arreglar es el tema de la cuota alimentaria de los niños. Cabe mencionar que esta semana la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) aseguró, a través de un posteo en redes sociales, que ella mantenía sola a sus hijas, Francesca e Isabella, y que no recibía ayuda económica por parte de Icardi desde que se separaron.

“Wanda lo explicó en todo momento: nunca van a dejar de ser familia. Por lo tanto, cualquier situación que se genere la podría iniciar Mauro que, a lo mejor, está enojado con lo que sucede”, advirtió la abogada de Nara y afirmó que su representada “nunca va a poner un obstáculo como nunca lo hizo con Maxi López”, su exmarido y el padre de sus tres hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto.