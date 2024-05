La foto retro que compartió la China Suárez en la que luce irreconocible

Escuchar

María Eugenia ‘la China’ Suárez es una de las pocas famosas argentinas que desde su debut se mantiene vigente en el ambiente. La joven de 32 años comenzó a trabajar en la pantalla chica cuando apenas tenía diez años y de ahí no paró. Además de su trabajo como modelo, actriz y cantante, es una de las referentes en redes sociales, donde comparte todo tipo de contenido.

Aunque el público la reconoce desde pequeña y en todas sus facetas, la ex Casi Ángeles sorprendió al compartir con sus 6.5 millones de seguidores en Instagram una foto retro en la que luce irreconocible.

El antes y después de La China Instagram

“Como 15 años atrás”, escribió sobre la storie en la que se la va rubia, con una gorra en la cabeza, sentada sobre la cama, mientras está usando una computadora portátil y sacando la lengua. A la misma fotografía le agregó la ubicación: Pinamar.

La China Suárez abrió el baúl de los recuerdos y sorprendió con una foto retro (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

Pero esta no fue la única vez que Suárez abrió el baúl de los recuerdos de sus veranos. En diciembre de 2022, a horas de que Argentina disputara la final del Mundial Qatar, publicó una imagen para alentar a la Selección en su red social. En la misma, se la vio en la playa con una campera azul bien casual y abrazaba una pelota de fútbol con uno de sus brazos.

“Argentina”, escribió en la descripción de la imagen a la que sumó el emoji de la bandera nacional y un corazón rojo, con el que expresó su amor por la albiceleste.

La China Suárez alentó a la Selección con una foto de cuando era pequeña (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

“Amo esa foto, mini Chinita tan linda”; “Amancio es tu clon”; “Mini chinita”; “recuerdo que esa foto fue la primera que tuve de fondo de pantalla en mi primer celular, yo por allá con 10 años”; “Qué hermosa”; “Qué belleza de persona” y “Futbolera desde chica”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

La China Suárez preocupó por el accidente que sufrió

El 28 de abril pasado, la China Suárez, quien se encontraba instalada en San Martín de los Andes para filmar su nuevo proyecto audiovisual, La bastarda, que se estrenará en Star+ en 2025, tuvo un accidente que la llevó directamente a la guardia médica. Para llevar tranquilidad a sus seguidores, compartió en Instagram información sobre lo sucedido y, además, mostró las consecuencias que tenía en el rostro.

(Foto Instagram @sangrejaponesa)

“Bueno, en un accidente bol... me fracturé la nariz. No hay desplazamiento, así que no necesito operarme. Hielo y analgésicos para mí”, escribió la intérprete de “Corazón de cartón”. Si bien no brindó demasiados detalles de lo ocurrido, publicó un video donde se puede observar un moretón sobre el tabique nasal.

A su vez, posteó un clip donde aparece su hijo menor, Amancio (fruto de su relación con Benjamín Vicuña) colocándole hielo en la zona herida. “¿Me estás curando?”, le preguntó ella con ternura al pequeño, mientras él saltaba a su lado.

A minutos de la publicación, los usuarios no dudaron en enviarle un mensaje con buenas energías. “Ni con nariz fracturada se te va la cara más bella del mundo mundial”; “Yo me fracturó la nariz y parezco Rocky Balboa arriba del ring”; “Mejorate pronto, reina. Lo siento mucho” y “¿Se suelda sola así? ¿No necesita nada?”, fueron algunos de los mensajes.

