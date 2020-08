Una usuaria de Twitter publicó una foto con Tini Stoessel y se volvió viral por un peculiar detalle Crédito: Instagram

A pesar de que Tini Stoessel no tuvo una gran interacción con sus seguidores en las redes sociales durante los últimos días, una foto compartida por una fanática de la cantante generó un gran revuelo a causa de un peculiar detalle.

Una usuaria de Twitter compartió en su cuenta personal una foto con la cantante pop, a la que aparentemente habría cruzado en la calle. "Hola vecina @TiniStoessel. Te queremos", escribió la admiradora.

En la imagen, que ya cuenta con 700 retweets y comentarios y más de 5000 Me gusta, se puede ver a Stoessel vestida con una campera deportiva, un top fosforescente y un jogging gris, con un revelador detalle que llamó la atención de los usuarios: su pantalón deportivo, de tiro bajo, deja al descubierto una pieza de ropa interior en similar tela y color.

Sin embargo, el atuendo no habría sido elegido al azar ni habría pasado desapercibido por la artista: una prenda muy similar fue utilizada en oportunidades anteriores por celebrities de la talla de Jennifer López.

Hace poco, Stoessel confirmó que se separó de Sebastián Yatra en medio de la pandemia y confesó que el encierro la hizo afrontar un duelo distinto.

"No pasó mucho tiempo todavía", expresó la cantante pop. "Estoy dejando que el tiempo pase y cure las heridas", agregó luego, antes de revelar que la decisión no se tomó de un día para el otro: "Nosotros veníamos hablándolo hace un tiempo ya, era algo privado que después decidimos contarlo".

"Hacía mucho que no estaba tanto tiempo en Buenos Aires, en un mismo lugar. Antes solía tapar todo con actividades y no me daba tiempo de hacer el duelo", reflexionó la cantante, que después de esa declaración no volvió a pronunciarse públicamente.