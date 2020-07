Tini Stoessel, sobre Sebastián Yatra: "Este es un duelo distinto"

Tini Stoessel: "Si me gusta alguien soy bastante directa" Crédito: Instagram

Son meses muy especiales para Tini Stoessel. Al igual que a muchos artistas alrededor del mundo, la cuarentena la obligó a cancelar proyectos laborales, y como si fuese poco, en medio de esta pandemia se separó de su novio, Sebastián Yatra, por lo que el encierro la hizo enfrentar un duelo diferente a otros. Desde su casa en Buenos Aires, la cantante habló sobre el amor y sobre su ex sin tapujos.

"No pasó mucho tiempo todavía", expresó en diálogo con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina, por La Once Diez / Radio de la Ciudad, al hablar sobre como está viviendo el fin de la relación. "Estoy dejando que el tiempo pase y cure las heridas", agregó antes de confesar que la decisión no se tomó de un día para el otro. "Nosotros veníamos hablándolo hace un tiempo ya, era algo privado que después decidimos contarlo".

La cantante aseguró que dejar la puerta abierta a una reconciliación no es algo que hoy esté en sus planes, pero que igualmente podría llegar a suceder. "Es raro decir que sí, porque acabamos de tomar una decisión que es la contraria. La verdad que tampoco puedo afirmar que no, porque una nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Ahora estamos viviendo esto. Estamos los dos tranquilos, cada uno con su familia y en su casa".

Durante la charla, Tini recordó como fueron los inicios del romance. "Siempre hubo mucha química, siempre nos llevamos muy bien y siempre fuimos compinches", subrayó. "Teníamos una energía similar a la hora de trabajar, y la gente quizás empezó a notar esa magia desde antes". Volviendo a referirse al duelo, afirmó que esta es diferente a otras separaciones que ha vivido. "Hacía mucho que no estaba tanto tiempo en Buenos Aires, en un mismo lugar. Antes solía tapar todo con actividades y no me daba tiempo de hacer el duelo".

"Cuando dos personas se quieren y toman la decisión de separarse, nunca es algo feliz, porque vos no dejás de querer o tener amor por esa persona. Son simplemente otras cosas que te terminan separado", reflexionó. "Este amor genuino va a seguir estando. A él le deseo lo mejor. Seguramente la vida nos siga cruzando, y en esos momentos vamos a tener la mejor onda del mundo siempre", sostuvo.

Con respecto a la posibilidad de volver a enamorarse, Tini contó que el día que aparezca alguna persona que le llame la atención, va a darse cuenta enseguida. "Yo soy re obvia si me gusta alguien. Te das cuenta en mis ojos, en mi cara, en mi forma de hablar", expresó. "Si se genera una energía al mismo tiempo de las dos personas, esto está buenísimo. Pero si me gusta alguien soy bastante directa".