Sebastián Yatra estaba nominado a cuatro premios Juventud, pero se fue con las manos vacías Crédito: PH: Juan de Dios Ugalde

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2020 • 17:26

Con público virtual y siguiendo los más estrictos protocolos de prevención, los premios Juventud fueron el escenario ayer en Miami de destacadas presentaciones a cargo de reconocidas figuras de la música latina. Las actuaciones de los artistas recibieron numerosos comentarios en las redes sociales y entre ellos Sebastián Yatra se volvió tendencia, aunque, en su caso, por una actitud que generó el rechazo de los seguidores de su exnovia, Tini Stoessel.

El final de su relación estuvo marcado por los rumores de un romance entre el colombiano y la artista mexicana Danna Paola, que fue invitada a la velada de ayer para una presentación especial de la canción "No Bailes Sola", el reciente tema que lanzó junto a Yatra.

Momentos antes del show, la actriz y cantante había posteado un video junto al autor de "Traicionera" que encendió las redes, compartido luego también por Yatra, en el que ambos se mostraron muy juntos en el hotel donde se alojaban. Se filmaron cantando, recostados y de madrugada. En su feed de Instagram, la estrella de Élite escribió junto al video: "2AM Miami nights. Esto es heavy".

Sin embargo, lo que más indignó a los fans de Tini fue una broma que Yatra se animó a hacer durante la entrega de los premios. En la presentación de uno de los números, que corrió a su cargo, el cantante dijo: "Hoy estaré cantando en vivo con Cali y el Dandee y con Danna Paola. De una vez quiero aclarar que los rumores sí son ciertos", apuntó generando la intriga de los presentes. Y acto seguido, aclaró: "Cali y el Dandee y yo somos super amigos".

Este hecho molestó a varios fanáticos de la ex Violeta, que no tardaron en reaccionar con comentarios en las redes sociales sobre los rumores de una supuesta relación entre el colombiano y la artista mexicana. "Nunca te cuidó" o "no te valoró, él nunca te vio", fueron algunas de las frases con que se expresaron los tinistas.

Finalmente, Yatra y Danna Paola cantaron juntos -en la que fue su primera presentación juntos en vivo- en el escenario de los premios Juventud, donde la mexicana también rindió un homenaje a Selena Quintanilla, artista estadounidense que es considerada un ícono de la música en México. Por su parte, Yatra, que estaba nominado en cuatro categorías de los galardones, se fue con las manos vacías.