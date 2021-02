María Eugenia Ritó habló de la estrategia con la que Mariano Martínez quiso reconquistar a Luisana Lopilato

Mariano Martínez y Luisana Lopilato vivieron un romance de dos años entre 2004 y 2006, momento en que se separaron. El actor quiso entonces reconquistar a la exprotagonista de Casados con Hijos y en su misión puso en marcha un plan: acudir a un evento al que estaba invitada la actriz para lograr un acercamiento.

A 15 años de aquel episodio, otra de las protagonistas de la historia, María Eugenia Ritó, reveló los detalles de aquel intento de reconciliación. En diálogo con el periodista de Intrusos Gonzalo Vázquez a través de un vivo de Instagram, la vedette contó que en la previa a su boda en La Rural con el multimillonario abogado Marcelo Salinas, el actor le pidió que lo invitara a la fiesta para reencontrarse con su ex.

“Mariano vino a mi casamiento porque yo era amiga de Luisana Lopilato. En esa época estudiábamos juntas teatro en lo de Julio Chavez y ella venía a casa y nos llevábamos muy bien, hasta que se fue”, explicó Ritó.

“Él quería volver, me llamó por teléfono y me pidió por favor que lo invitara”, reveló la vedette, que conoció al actor en Son amores, tira en la que ella tuvo una pequeña participación. Entonces Ritó consultó el tema con su futuro esposo, que le dio el visto bueno, y luego con su compañera de teatro: “Y, bueno, si quiere venir, que venga”, le habría dicho la ex Rebelde Way.

Si bien durante la fiesta ambos se habrían mostrado muy juntos, a largo plazo el plan del galán no funcionó y poco después Lopilato confirmaba en una entrevista la separación definitiva de la popular pareja.

