La frase que Mauro Icardi le habría dicho a la China Suárez: “Sos la mujer de mis sueños”

Mientras Mauro Icardi intenta salvar su matrimonio con Wanda Nara, salen a la luz más detalles acerca de la relación que habría tenido el jugador de fútbol con Eugenia ‘la China’ Suárez. En esta ocasión, fue Marcelo Polino quien explicó que todo habría comenzado por un intercambio de “likes” en redes sociales entre el deportista y la actriz.

Durante la emisión de Flor de equipo (Telefe), el periodista explicó que el contacto virtual empezó por Instagram. Icardi habría tenido la oportunidad de hablar con ella por privado y ese habría sido el punto de partida del affaire que causó tanto revuelo en Europa y en la Argentina.

Marcelo Polino defendió a la China Suárez en Flor de equipo (Telefe) (Crédito: Captura Telefe)

“Sos la mujer de mis sueños”, es la frase que el jugador le habría dicho la actriz, según el panelista. Además, Icardi también le habría hecho comentarios acerca de su vida y que las cosas no marchaban bien en su relación con Nara.

Ante los reclamos de algunas de sus compañeras de programa, Polino destacó que hasta el momento Icardi y Suárez nunca se vieron y que el contacto fue únicamente por redes y por teléfono, aunque no precisó si fue solo texto o hubo fotos y videos, como afirman otros periodistas.

El descargo de la China Suárez en medio del escándalo

Todo comenzó el sábado pasado cuando Wanda Nara hizo un fuerte posteo en redes sociales donde si bien no mencionaba a Suárez, con una contundente frase que utilizó, muchos dedujeron que se trataba de ella. Este miércoles, en medio del revuelo internacional que se armó y donde está involucrada, la ex Casi Ángeles hizo un fuerte descargo en su cuenta en Instagram.

A través de un largo mensaje, Suárez habló por primera vez acerca de las acusaciones que Nara hizo y acusó a apuntó contra Icardi, responsabilizándolo de la situación.

El duro descargo de la China Suárez sobre sus chats con Mauro Icardi que desataron una crisis con Wanda Nara (parte 1) Instagram: @sangrejaponesa

“Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”, expresó molesta en el texto y aseguró que el escándalo que se suscitó es mucho más profundo que lo que se conoce hasta ahora.

La respuesta de Wanda Nara a la China Suárez (Foto: Captura Instagram/@wanda_icardi)

Incisiva, aunque sin nombrar a Icardi, agregó: “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté. Tener que contar esto habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres”.

A los pocos minutos de publicado el descargo de Suárez, Wanda Nara contraatacó con un duro mensaje: “De mi familia me encargo yo. De las putit... la vida misma”.