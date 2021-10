La China Suárez rompió el silencio y le echó la culpa a Mauro Icardi: “Yo no provoqué esta situación”

Pasaron cuatro días del escándalo que se desató con un posteo de Wanda Nara donde hablaba de una tercera en discordia en su pareja con Mauro Icardi. Si bien la mediática no dio nombres, con sus indicios y lo que se habló en los medios, se comenzó a especular con que la persona en cuestión es Eugenia ‘la China’ Suárez. Si bien la actriz hizo escuetas referencias al tema, ahora decidió hablar y dar su versión de los hechos.

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática”, expresó la actriz desde sus historias de Instagram.

El comunicado de la China Suárez tras verse envuelta en el escándalo por la crisis entre Mauro Icardi y Wanda Nara (Parte 3) Instagram: @sangrejaponesa

En ese sentido, agregó: “He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”.

Eugenia "China" Suarez hizo un descargo en sus redes (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

En un extenso descargo, Suárez sostuvo: “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre su palabra, que estaban separados, separándose o que no había conflictos”.

El duro descargo de la China Suárez sobre sus chats con Mauro Icardi que desataron una crisis con Wanda Nara (parte 1) Instagram: @sangrejaponesa

Además, precisó: “Siento en esta situación un déjà vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”.

En el extenso texto que publicó en la red social, hizo referencia a sus exparejas al sostener: “Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”.

La China Suárez se refirió al escándalo del motorhome en su descargo (parte 2) Instagram: @sangrejaponesa

“Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada. Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados”, completó.

La China Suárez le agradeció a las personas que le manifestaron su apoyo tras quedar como la tercera en discordia en la crisis de Mauro Icardi y Wanda Nara Instagram: @sangrejaponesa

Visiblemente molesta por las críticas que recibió estos días, la actriz manifestó: “Repito mi silencio constante para preservar mis vínculos familiares que han sido siempre mi prioridad, me jugó en contra. Pero hoy no quiero callar más porque sé que somos muchas mujeres a las que esto nos ha sucedido y a las que la mirada externa juzga”.

Wanda Nara y Mauro Icardi están en crisis desde hace algunos días y la mediática apuntó contra Eugenia Suárez como la tercera en discordia (Foto: Instagram/@mauroicardi) Instagram: @mauroicardi

En esa línea, apuntó, sin nombrarlo, contra Mauro Icardi: “Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no provoqué y no alenté. Tener que contar esto habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres. Mientras tanto un montón de calificativos dañinos pidiendo mi cabeza desde hace tiempo, en donde el peso de cómo se me juzga a mí es totalmente asimétrico. Caso contrario se sabría que yo no fui quien insistió y propició esta situación. Asumo mi inexperiencia, falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mí y por todas las mujeres que son juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder”.

La China Suárez apuntó contra las personas que la "cancelaron" por el conflicto en el que quedó envuelta (parte 5) Instagram: @sangrejaponesa

Molesta con todo lo que se dijo en los últimos días, la ex Casi Ángeles expresó: “Como dicen ahora, ser empoderada no tiene que ver con dinero, con ser filosa en redes y menos con insultar con los mismos términos con los que te juzgaron en el pasado a otra mujer. Tiene que ver con ser justa a la hora de hablar y sobre todo romper el silencio. Me resulta llamativo que las mujeres no vean que los mismos agravios que me escriben a mí son los que una sociedad entera usó (y sigue usando) para referirse a ellas. La reproducción de esa violencia que recibiste en el pasado hacia otra mujer para limpiar tu imagen no se hace más astuta. Solo nos vuelve a poner a todas en el mismo lugar”.

Además, la actriz apuntó contra los programas de televisión que trataron la escandalosa separación de Wanda e Icardi y donde se refirieron a ella: “Quienes están con esto lucrando a costa de mi vida personal y mi carrera artística, serán también intimados por la reproducción de información falsa, maliciosa y con fines de reproducir violencia de género mediática hacia mi”.

La China Suárez hizo un extenso descargo tras el escándalo Nara-Icardi (Foto: Instagram/@sangrejaponesa) Instagram: @sangrejaponesa

Por último, le dedicó unas palabras a quienes la contuvieron en este momento: “Gracias a todas las personas que me brindaron apoyo, que entienden lo que pasé y callé en el pasado, dejando que personas heridas me pongan en lugares injustos y que hoy esto se vuelve a repetir pero ya no más con mi silencio. Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho a vivir libre de prejuicios. Y ojalá esto no sirve solo como un descargo sino también para reflexionar sobre nosotras”.