Marcelo Polino estalló contra los jueces de menores: “Inhumanos”

Marcelo Polino estalló contra los jueces de menores tras escuchar el caso de una nena que fue sacada del cuidado de la abuela. El panelista de Flor de Equipo (Telefe) no pudo aguantar la furia al conocer en detalles la situación de Sara, una mujer que se desmayó en vivo en medio del llanto para pedirle a la Justicia que le devuelvan a su nieta, que está desde hace un año y medio en un instituto y a punto de ser adoptada por otra familia. “Para la Justicia los niños son papeles, expedientes”, dijo.

En medio del debate por los casos de niños que necesitan la ayuda de la Justicia para salir de situaciones límite, el conductor sostuvo que el 90% de los jueces de familia “son un desastre”. En el programa revelaron los detalles de la historia de una nena de seis años que está institucionalizada en un hogar de tránsito, pese a los intentos de la abuela por cuidarla, tal y como lo hizo en los seis años de vida de la menor.

El periodista Paulo Kablan explicó que la chica tiene mamá, papá, abuela y un domicilio establecido en el Bajo Flores, Capital Federal y había quedado sola luego de que el padre quedara detenido, pero que también sufre una adicción, al igual que la madre, quien estaba internada por un cuadro cuando ocurrió todo. Por eso, la niña había quedado al cuidado de Sara, la abuela de la pequeña, hasta que el padre recuperó la libertad y la madre fue dada de alta del tratamiento que estaba recibiendo, según relató el periodista.

La indignación de Marcelo Polino por un caso de una nena: “Los jueces son inhumanos”

El caso conmocionó a todo el equipo y, en medio del llanto, Sara se descompensó en vivo. “Ayúdenme por favor a recuperarla”, apenas pudo decir la mujer antes de desmayarse. La situación indignó a todos en el piso y Polino salió a la carga.

“Que alguien le diga a la jueza que agarre la carpeta, que hay una familia desesperada, hay tías y primos que pueden cuidar a esa niña. Tienen que mover el cul... Es ilegal lo que están haciendo porque no están agotados los lazos de sangre y eso lo dice la ley”, puntualizó. El caso está en manos de la jueza Silvia Patricia Bermejo y Oscar Ameal, ambos magistrados de la cámara de civil.

Enseguida, el conductor explicó que cuando un niño entra en lista de adopción “tienen que estar agotados los lazos sanguíneos”. Sara contó que no ve a la niña desde hace un año y medio por lo que está reclamando la tenencia, ya que la pequeña vivió con ella la mayor parte de su vida. En medio del dolor y el llanto de la abuela para que los jueces recapaciten y devuelvan a la nena, el conductor siguió apuntando contra los magistrados.

Marcelo Polino salió a la carga contra los jueces que llevan el caso de Sara, una señora que busca recuperar a su nieta Twitter

“La jueza tiene que ir a contener no solo a la niña, sino también a la familia, porque eso también está contemplado. La familia tiene que ser contenida porque la mujer se desmayó en la calle porque no la ve hace un año y medio. Es inhumano que un juez o jueza no le permita a una abuela acercarse a una niña que durmió abrazada a la abuela”, añadió, exaltado.

Kablan aseguró que actualmente hay diez familias que se anotaron para adoptar a la nena, pese a la insistencia de la abuela para recuperarla. “Tenemos una justicia que es de cartón. Es una justicia que la hacen sentados atrás de un escritorio”, apuntó antes de añadir que trabaja con minoridad en riesgo desde hace más de 15 años donde ayuda a las familias que buscan recuperar sus hijos. “En este caso y en miles tienen que mover el cul... porque podemos hacer tres programas contando casos de niños que los dejan en guarda en una familia durante tres años y después van y te los sacan”, aseveró.

El conductor sostuvo que “ha rescatado niños” a lo largo de su trabajo social. “Me he peleado con gobernadores. Para la Justicia los niños son papeles, expedientes; cuando los querés apurar te chapean con los artículos 314 y no son números, son personas”, afirmó. Para Polino, en el mejor escenario de que la abuela pueda volver a reconstituir los lazos con su nieta “el año y medio que le robaron a la niña nadie se lo va a sacar de la cabeza de por vida”.

LA NACION