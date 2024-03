Escuchar

En una nueva ‘mesaza’, Mirtha Legrand tuvo como una de sus invitadas este sábado 2 de marzo a Costa y, como suelen ocurrir en la mayoría de los casos, la actriz y humorista decidió abrir su corazón ante la diva, luego de que hablaran del casamiento de Lizy Taglini, en el que ‘La Chiqui’ ofició como madrina.

“¿Tenés pareja Costa?”, le preguntó la conductora y la panelista contestó: “No. Es algo que nunca transité en mi vida el amor. Yo sí me enamoré, pero nunca se enamoraron de mí”, y dejó sin palabras a Mirtha, quien repreguntó: “¿Nunca?”.

Rocío Oliva, Coco Sily, Diego Ramos, Costa y el Dr. Roberto Debbag junto a Mirtha Legrand (Foto: Instagram/@mesazarg)

“No, siempre necesitaron algo, o yo les di algo, o sea, cubrimos necesidades mutuas, pero yo no sé lo que es llegar a tu casa y que alguien te diga ‘¿Amor, cómo te fue?’. ‘¿Necesitás algo, te ayudo?”, respondió. Ante la consulta de si vivía sola, ‘Costita’, como le suelen decir algunos, comentó que sí, y que se había armado su propia casa sola y con mucho esfuerzo.

En ese sentido, aclaró que se siente agradecida por la vida que lleva: “Dios ha sido más que generoso conmigo. Yo tengo más años de los que jamás hubiera querido tener y vivo muy bien. Trabajo en la radio con Santi (Del Moro)”.

Minutos antes, Costa se refirió a su infancia y a los momentos duros que atravesó hasta llegar a ser quien es hoy. “¿Cómo te llamás Costa?”, le preguntó la icónica conductora de los famosos almuerzos. “Mi nombre de documento que nunca cambié y que me puso mi madre el día que nací, Gonzalo Daniel. Yo nací pisciana, 19 de marzo de 1981 en Córdoba capital”, indicó.

Con intención de saber más, ‘La Chiqui’ le consultó a qué vino a Buenos Aires. “Vengo persiguiendo un sueño que no era mío y cuando me di cuenta de que no era mi sueño me fui. Mi papá se decía que era contador y no era contador, había estudiado, pero no se había recibido y nosotros éramos como los hijos del contador, pero no lo era”, comenzó relatando.

Y siguió: “Me vengo a vivir a Buenos Aires con mi hermano y me di cuenta de que estaba haciendo la misma vida que hacía en Córdoba, pero en Capital y estudiaba para ser contador. Cuando yo me di cuenta de que el contador Costa era mi padre y no yo, dejé la UBA y no volví más”.

En esa línea, mencionó que vivió en la calle y que elegirlo es “algo hermoso”. “¿Es hermoso de verdad?”, lanzó Legrand, sin entender a lo que se refería. “Porque lo elegí. Yo me fui de la casa de mi hermano porque me quería ir con la música a otra parte”, señaló. Acto seguido, le pareció importante diferenciar su experiencia con la actualidad, donde para muchos no es una elección, sino la única opción.

“¿Y cómo saliste de ahí?”, le preguntó la abuela de Juana Viale. “Trabajando en una casa de hamburguesas. A los quince días me pude pagar una pensión y ahí se signó mi destino, porque a media cuadra de donde yo vivía había un boliche, donde había un hombre vestido de mujer que estaba arriba del escenario y lo aplaudían, ¿qué podía ser yo? Lo mismo”, concluyó.