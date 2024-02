escuchar

Luego del programa al que no pudo asistir por estar enferma, Lucía Galán se hizo presente este sábado en La noche de Mirtha (eltrece), en una “mesaza” muy especial, donde estuvo de invitada junto a Carolina “Pampita” Ardohain, Laurita Fernández y Arturo Puig. En un momento de la noche, Mirtha Legrand se tomó unos minutos del programa para pedirle disculpas a la cantante por la pregunta que le hizo a Joaquín Galán sobre ella.

Hace algunas semanas, el dúo Pimpinela estuvo invitado al programa de Mirtha Legrand; sin embargo, Lucía no pudo asistir por tener faringitis y, en su lugar, estuvo presente Teté Coustarot. Luego de que se recompusiera, la cantante se hizo presente este sábado y en un momento la conductora le pidió disculpas por una pregunta que le hizo en esa oportunidad a Joaquín Galán.

“Y decime, Joaquín… ¿Vos sabés que Claudia Villafañe dio la orden de que tu hermana Lucía no entrara al velatorio de Diego Maradona?”, fue la pregunta que realizó hace dos sábados atrás, la cual generó una incomodidad entre sus invitados. Esta consulta fue porque hace muchos años, se rumoreó sobre un amorío entre la artista y el futbolista, cuando él estaba aún casado con Claudia Villafañe. Sin embargo, todo eso quedó en el baúl de los recuerdos conforme pasó el tiempo.

Joaquín atinó a responder: “Ay, Mirtha… no lo sé… sinceramente no lo sé… sinceramente hay temas de mi hermana de los que yo ni le pregunto… sinceramente”. Pero la conductora, sin dudarlo, confirmó su información: “Sí, sí, fue así. Le prohibió la entrada”.

Tras ese incómodo momento en su programa grabado en Mar del Plata, Lucía Galán estuvo de invitada en la “mesaza” del cumpleaños de la conductora y Mirtha aprovechó la oportunidad para pedirle disculpas sobre su exabrupto. “Le quiero pedir disculpas a vos y Joaquín por hacer una pregunta que no correspondía”, manifestó.

“No, vos podés preguntas lo que quieras, lo que sea”, respondió Lucía sin problemas, pero “La Chiqui” le dio más contexto sobre lo sucedido: “La producción me manda su curriculum y eso estaba en el curriculum. No lo voy a repetir (a la pregunta) porque me estoy disculpando”.

Diego Maradona tuvo una gran relación con el dúo Pimpinela

La noche de Mirtha continuó con anécdotas, historias, risas entre los invitados y a lo largo de la noche hubo varios saludos de parte de distintos famosos por su cumpleaños número 97. Entre los saludos estuvo Susana Giménez, quien le mandó un mensaje en compañía de su perro “Messi”, estuvo Marcela Tinayre, que acercó precisamente a Lionel Messi para que le dedique unas palabras y tampoco faltó el presidente de la Nación, Javier Milei.

A sus 97 años, la conductora número uno de la televisión argentina continúa con sus puntillosas preguntas, pero también sabe reconocer cuando se excede en algún tema en particular. Lucía Galán no se sintió ofendida en ningún momento por la consulta e incluso le dijo que ella podía ser libre a la hora de hacer una pregunta. En cuanto a su hermano Joaquín, tampoco se quejó del tema, solo contestó lo poco que sabía sobre aquella situación en particular.