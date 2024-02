escuchar

El 23 de febrero, Mirtha Legrand cumplió 97 años y, como no podía ser de otra manera, lo celebró a lo grande. Cuando cayó la noche, los invitados empezaron a llegar a su casa para comenzar el festejo. Se hicieron presentes desde Juanita Viale hasta Claudio Cosano, Coca Calabró y Pablo Codevilla, entre otros. Pero, también hubo una presencia que sorprendió a todos: la de Susana Giménez. La diva de los teléfonos estaba en Miami, pero viajó a Buenos Aires y apenas se bajó del avión, fue a saludar a su querida amiga. Cuando Marcela Tinayre la vio entrar, tuvo un gesto con Adrián Suar, que estaba sentado al lado de ‘La Chiqui’, que no pasó inadvertido.

Mirtha Legrand celebró sus 97 años con una reunión en su casa LA NACION/Gerardo Viercovich

Fiel a su estilo, Mirtha Legrand lució radiante un vestido azul, bajó a la entrada de su edificio y conversó con la prensa. Incluso habló de la consigna que le impuso a sus invitados de que no le lleven regalos. “Está todo muy caro y la verdad es que no necesito nada. No quiero que se pongan en gastos”, explicó.

Poco a poco, los invitados empezaron a llegar y se acomodaron en una mesa preparada para celebrar los 97 años de la codnuctora.

Susana Giménez llegó de sorpresa al cumpleaños de La Chiqui LA NACION/Gerardo Viercovich

En cuanto a la lista de invitados, había trascendido que Susana Giménez no iba a estar presente, dado que no estaba en el país. De hecho, le envió un mensaje a su colega, el cual se proyectará en la emisión de este sábado de La Noche de Mirtha (eltrece) que se grabó el viernes. Sin embargo, viajó de sorpresa y sin que nadie lo supiera, llegó al festejo unos minutos más tarde de que comenzara.

En las redes sociales se viralizó un video que se grabó desde el interior del departamento de Legrand. Allí uno de los invitados registró el momento exacto en el que Giménez llegó, saludó a todos y sorprendió a Mirtha, quien en ese momento conversaba con Adrián Suar, a quien tenía sentado a su izquierda. Al verla, Marcela Tinayre llamó la atención de su madre y la cara de felicidad de la cumpleañera lo dijo todo.

Susana Giménez llegó de sorpresa al cumpleaños de Mirtha Legrand (Foto: Captura de video / Instagram @mirtha_legrand68)

“Me acabo de bajar del avión... ¡hola a todos!”, expresó la conductora. Las divas conversaron unos instantes y, mientras se saludaban, a su lado hubo una situación que no pasó inadvertida. Marcela Tinayre se acercó a Suar y le pidió que se levantara de la silla. De esta manera, dio a entender que allí se sentaría Susana Giménez y que a él había que acomodarlo en otra ubicación.

Mirtha Legrand reveló si conoce al nuvo novio de Juana Viale

Otra de las que dijo presente en el festejo fue Juana Viale. Tras su escapada romántica con su pareja Yago Lange, hijo del medallista olímpico Santiago Lange, regresó a Buenos Aires para celebrar los 97 años de su abuela. A raíz de la oficialización del nuevo romance, la prensa le consultó a Legrand si conocía al joven y ella dijo que no.

“¿Lo invitaría a su mesa?”, indagó uno de los movileros. “No”, respondió ‘La Chiqui’ con humor y todos estallaron de risa. “No sé qué hace ni cuál es su actividad”, se sinceró.