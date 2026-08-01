La fuerte discusión entre la diputada libertaria Karen Reichardt y Matilda Blanco

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt y la asesora de imagen Matilda Blanco protagonizaron este viernes por la noche un fuerte cruce televisivo en el programa LAM, por un proyecto sobre refugios y criaderos de perros, que terminó con la legisladora abandonando la entrevista.

“Hay algunas que son proteccionistas de la boca para afuera”, arguyó Reichdart, dirigiéndose a Blanco, quien le devolvió: “¿Y vos qué sos? Una comerciante: evidentemente estás de su lado”.

“¿Cómo me vas a acusar de eso? Si me acusas de algo yo te pongo un abogado. Porque yo no voy a soportar a la gente como vos”, se defendió la legisladora libertaria, visiblemente alterada. “¿Qué? ¿Porque te dije comerciante?”, siguió Blanco. “Callate la boca”, contestó Reichdart.

El origen de la discusión fue el proyecto que la diputada de LLA presentó en julio en el Congreso cuya finalidad es regular, habilitar y fiscalizar criaderos, refugios, hogares de tránsito y pensionados de animales de compañía a nivel nacional.

La propuesta generó un intenso debate y rechazo en sectores proteccionistas porque incluye la regulación y trazabilidad de los criaderos de venta de animales dentro del mismo marco que a los refugios, lo que muchos interpretan como una legalización o aval a la comercialización de mascotas.

En defensa del proyecto presentado, Reichdart insistió: “Hacer un proyecto de ley no es ser comerciante, boba. Bruta: sos una bruta”. Ante el agravio, la asesora de imagen apuntó: “Vos sí que vas a tener una carta documento”.

Más tarde, en el zénit de la discusión, la legisladora se levanta de su silla y empieza a quitarse su micrófono corbatero. “Yo, sí, me voy”, dijo, titubeante, Reichdart, y, en alusión a que se estaba preparando para abandonar el estudio en medio del vivo, agregó: “Nunca hice esto”. Sagaz, Ángel De Brito, recalcó: “Bueno, siempre hay una primera vez”.

Ya de pie, la legisladora oficialista pidió disculpas al resto de los panelistas y, agarrando el micrófono con la mano, sumó: “Quiero decirle a la gente que me quiera venir a ver que no tengo ningún problema”. De fondo, Blanco contraatacó: “¿Sabés cómo te van a mirar en la calle? A ver si te animás a hacer la la ley”.

Sin mirarla, Reichardt respondió: “Todo el mundo puede leer la ley, está colgada en la página web del Congreso”. Más tarde, giró en dirección a la panelista de LAM con quien se trenzó y espetó: “Y a vos, bobita, te voy a dejar una copia acá en la puerta para que leas por primera vez”.

“Todos los perros tienen derechos, como Conan”, remarcó Blanco, en alusión a una de las mascotas de Javier Milei. “Chau, nena, chau”, cerró Reichardt en dirección a la puerta del estudio.

Con la legisladora fuera de escena, quienes continuaron dialogando fueron Blanco y De Brito. “¿El proyecto incluye la venta de animales?“, fue la consulta que realizó el conductor. ”Incluye la venta de animales, eso es lo más triste“, respondió la panelista.

Tras ese breve intercambio, una de las cámaras poncha a la legisladora quien, detrás de bambalinas, gritó: “¡No mientas, burra! Es para regularizar y controlar". “¿Y quién va a pagar ese ente de control? El Estado“, ahondó Blanco. ”¡Idiota!“, cerró Reichdart, y abandonó el estudio.

El tuit que la legisladora posteó a las pocas horas de la fuerte discusión

Pocas horas después del fuerte cruce, la legisladora hizo un descargo a través de su cuenta en X. “Hoy en un programa de televisión fui agredida con descalificaciones y acusaciones falsas. Se intentó ensuciar un proyecto cuyo único objetivo es proteger a los animales con reglas claras y transparencia. Prohibir no elimina lo que ya existe, regular es controlar y evitar abusos. Elijo debatir ideas, no agravios", sentenció Reichdart.