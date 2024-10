La fuerte reflexión de Soledad Fandiño tras su diagnóstico de cáncer de mama y qué le dijo su hijo Milo

Escuchar

Soledad Fandiño volvió a referirse a su estado de salud con un posteo reflexivo en sus redes sociales. Luego de que el 1 de octubre revelara su diagnóstico de cáncer de mama, la modelo se expresó acerca de cómo atraviesa los días y remarcó cuál es su fortaleza en este momento complejo.

En su cuenta de Instagram, la expareja de René y madre de Milo, publicó dos fotos de ella muy sonriente y con una flor sujeta a una de sus orejas. Además, lució el pelo suelto y un look descontracturado. “A veces, el cambio empieza por fuera, pero se siente muy profundo por dentro. Mi cuerpo cambió, pero a su vez sé que gracias a eso está sanando. Me acepto y me voy adaptando a este nuevo presente”, comenzó el texto que acompañó a las postales.

La reflexión de Soledad Fandiño tras su cáncer de mama (Fuente: Instagram/@soledadfandino)

“Hay días mejores que otros, a los días de incertidumbre los reconozco, me abrazo, los atravieso, y sigo adelante. No puedo darme el lujo de pensar de manera negativa. No quiero. Quiero usar mi tiempo, mi mente y mis recursos para ver todo lo bueno y para inspirar a los demás”, explicó la modelo y agregó: “Como me dijo Milo hoy: ‘te estás transformando mamá, sos una mariposa’ “.

En tanto, remarcó que esta situación le hizo cambiar la forma de ver las cosas y por ello decidió “probar algo nuevo, ‘caminar distinto’”, divertirse y encontrar belleza en las pequeñas cosas maravillosas. Y justificó: “Porque la vida es eso: un viaje lleno de cambios, sonrisas y sorpresas, con muchos momentos para disfrutar, estar agradecidos y ser felices”.

Antes de finalizar con su posteo, Fandiño resumió: “Cada vez que me vean sonreír es porque sigo apostando a la alegría, a la energía positiva, y a vivir cada día con el corazón abierto”.

Soledad Fandiño contó que su hijo Milo la vinculó con una mariposa por el tiempo de transformación que atraviesa (Fuente: Instagram/@soledadfandino)

Ademá, desde las historias, completó con un video en el que debatió con su hijo la frase: “Dejá que fluya” y enseñó el libro de autoayuda que empezó a leer. Por último, referenció uno de los párrafos del texto que desarrolló con la foto de una mariposa. “Milo dice que esta es mi carta”, sostuvo.

Así reveló Soledad Fandiño su diagnóstico de cáncer de mama

Al inicio de octubre, Fandiño se mostró en una sala de hospital y más tarde aclaró que tuvo que someterse a una operación y que la misma salió bien. Sin embargo, esperó varias horas para explicar que aquella intervención se debía al reciente diagnóstico de cáncer de mama que su médico le detectó.

Justamente, desde Instagram subió un video en el cual relató: “Hace poco pasé por una cirugía, que comenzó cuando mi intuición me convenció con que algo no andaba bien. A veces nuestro cuerpo nos habla de maneras sutiles y es importante escucharlo. El diagnóstico de cáncer de mama no es fácil, mucho menos las palabras que escuchamos de los demás, a veces sin querer, lo que dicen, puede doler, o dar miedo o incertidumbre”, comenzó el video la modelo. Y agregó: “Pero quiero que sepan que aunque no podemos controlar lo que los demás nos dicen, sí podemos elegir cómo lo recibimos. Siempre debemos volver a escuchar esa voz interior, nuestra intuición que nos guía en momentos difíciles”.

Y añadió: “Lo más importante es no quedarnos paralizados por el miedo. Hay muchas cosas que podemos hacer para sanarnos, para cuidarnos, para avanzar, actuar y buscar opciones y apoyo es parte esencial del proceso, por eso les quiero agradecer a todos los que me dejaron un mensajito, los que estuvieron alrededor mío. Me estoy recuperando, estoy sanando y con toda la fe del mundo”.

LA NACION