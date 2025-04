El día después de la travesía de Katy Perry: ¿cuánto sale ese tipo de viajes?

“Me siento super conectada con el amor. Creo que esta experiencia me demostró que no sabés cuánto amor hay dentro tuyo, cuánto amor tenés para dar y cuán amado sos hasta el día del lanzamiento”, dijo Katy Perry el lunes, instantes después de regresar a tierra firme tras volar al espacio junto a otras cinco mujeres en un vuelo suborbital de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos. Su hija de cuatro años, Daisy Dove Bloom, fruto de su relación con Orlando Bloom, fue su mayor apoyo e inspiración y dijo presente en Texas vestida como una mini astronauta para acompañarla. En su honor, cuando aterrizó, la cantante levantó una margarita al aire (el nombre de su hija traducido al español significa margarita) y afirmó que esta fue la segunda mejor experiencia de su vida “después de ser madre”.

El viaje a bordo del cohete New Shepard duró entre 10 y 15 minutos y, durante ese tiempo, la cantante aprovechó para hacer su propia versión “espacial” de la canción “What a Wonderful World” de Louis Armstrong. Las imágenes de la experiencia no tardaron en hacerse eco en las redes sociales y muchos se preguntaron cuánto cuesta realizar un viaje de estas características. Asimismo, si bien la intérprete de “Fireworks” expresó su felicidad por haber concretado un sueño que tuvo durante 15 años, también quedó en el ojo de la tormenta y fue blanco de críticas de parte de varias estrellas de Hollywood.

Lauren Sánchez, Katy Perry, Aisha Bowe, Kerianne Flynn, Gayle King y Amanda Nguyen, las seis mujeres que viajaron al espacio (Foto: Instagram @blueorigin)

El lunes 14 de abril a las 10.30 (hora argentina) partió desde la base Van Horn, en Texas, el vuelo NS-31 tripulado por la cantante Katy Perry, la periodista y piloto Lauren Sánchez, prometida de Jeff Bezos, la exingeniera de la NASA Aisha Bowe, la científica y activista Amanda Nguyen, la periodista Gayle King y la productora Kerianne Flynn. Fue un viaje histórico y las seis mujeres tuvieron una vista única, justo por encima de la línea Kármán, el límite conocido como el “borde del espacio” a 100 kilómetros sobre la Tierra. La nave descendió con un paracaídas y aterrizó en el desierto de Texas.

Así fue el momento en el que despegó el vuelo NS-31 (Foto: Blue Origin via AP) Blue Origin

La experiencia que realizó Katy Perry generó mucha curiosidad alrededor del mundo. Uno de los mayores interrogantes fue justamente cánto dinero se necesita para poder llevarla a cabo. Según el sitio TechCrunch, hacer un viaje como este tiene un valor de 150.000 dólares por persona. De acuerdo a la cotización actual del dólar blue, serían alrededor de 192.750.000 pesos. De hecho, en la página oficial de Blue Origin, está habilitada la opción de inscribirse para realizar un viaje a bordo del cohete New Shepard, el mismo que usaron las mujeres. Ofrecen la compra de “un asiento junto a la ventana en un vuelo espacial que cambiará tu vida”.

Pero, como suele ocurrir en este tipo de cosas, las críticas no tardaron en llegar, incluso desde antes del despegue. Días atrás, la actriz Olivia Munn estuvo en el programa Today With Jenna and Friends (NBC) y en diálogo con su conductora Jenna Bush Hager (hija del expresidente de los Estados Unidos George Bush) apuntó contra el viaje espacial encabezado por Perry. “¿Qué están haciendo? Si quieren ir al espacio, para qué necesitan contárnoslo, ¿no? Vayan ahí arriba, pásenla bien, vuelvan”, lanzó. “Se necesita muchísimo dinero para ir al espacio y hay mucha gente que ni siquiera puede permitirse comprar huevos”, cuestionó la protagonista de The Newsroom.

Emily Ratajkowski apuntó contra el viaje espacial de Katy Perry

Por otra parte, el lunes, en medio de las repercusiones por el viaje al espacio, la modelo Emily Ratajkowski apuntó de lleno contra la decisión de las mujeres de llevar a cabo esa odisea. “¿La misión espacial de hoy? Qué locura. Va más allá de la parodia”, lanzó en un video de TikTok. “‘Que te importa la Madre Tierra; que es por la Madre Tierra’, y ¿vas a subir a una nave espacial construida y financiada por una empresa que está destruyendo el planeta?”, acusó. “Miren el estado del mundo y piensen en cuántos recursos se invirtieron en enviar a estas mujeres al espacio. ¿Para qué? ¿Cuál fue el marketing?”, arremetió y afirmó estar “indignada” con la situación.

La actriz Olivia Wilde mostró su malestar ante la experiencia en el espacio que realizaron las seis mujeres (Foto: Instagram @oliviawilde)

A su vez, quien también expresó su malestar con el vuelo que concretaron las seis mujeres de la mano de la empresa de Bezos fue la actriz Olivia Wilde. A través de sus historias de Instagram, compartió un meme de una cuenta de X del momento en el que Katy Perry bajó de la nave con una margarita (en honor a su hija Daisy) y se puso de rodillas en el suelo para besar la tierra. “Bajando de un vuelo comercial en 2025″, decía la publicación. La protagonista de No te preocupes cariño (Don’t Worry Darling) agregó con ironía: “Mil millones de dólares compraron algunos buenos memes supongo”.

El posteo de Katy Perry tras regresar del espacio (Foto: Instagram @katyperry)

Más allá de los cuestionamientos, la intérprete de “Teenage Dream” se mostró feliz y agradecida con la experiencia histórica que vivió. Incluso dijo que haría una canción basada en su aventura en el espacio. “Algún día, cuando seas mayor, ¿vas a seguir mirando hacia arriba con asombro? Sigo procesando este increíble viaje. Gracias Blue Origin y a mis hermanas del espacio, ocupando espacio y haciendo espacio para todas - 143. Nos vemos en la gira (cuando baje, en sentido figurado)“, expresó la cantante en un posteo que hizo este martes en Instagram junto a un video del viaje al espacio. En cuanto a su gira The Lifetime Tour, cabe mencionar que Katy Perry se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires el 9 y 10 de septiembre.