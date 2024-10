El sentido mensaje de Soledad Fandiño tras contar que tiene cáncer de mama

Escuchar

Esta semana, Soledad Fandiño compartió un video en redes sociales en el cual habló sobre su salud y reveló que le diagnosticaron cáncer de mama. “Lo más importante es no quedarnos paralizados por el miedo. Hay muchas cosas que podemos hacer para sanarnos, para cuidarnos, para avanzar, actuar y buscar opciones”, sostuvo la modelo. Rápidamente, recibió todo el apoyo y cariño de colegas del medio, amigos y fanáticos en este difícil momento.

Tras revelar públicamente que tiene cáncer de mama, la actriz compartió en Instagram un profundo mensaje donde habló sobre la enfermedad, la importancia de la concientización y agradeció por todo el acompañamiento que recibió.

A fines de septiembre, Soledad Fandiño contó que se sometió a una intervención quirúrgica instagram.com/soledadfandino

A fines de septiembre, la modelo generó preocupación al contar que debió someterse a una intervención quirúrgica. Si bien compartió algunas imágenes, no dio muchos detalles sobre el procedimiento que le realizaron. “Más adelante les contaré todo mi proceso, no me siento aún preparada. Mi prioridad ahora es sanar, despertar y construir lo nuevo”, expresó en aquel momento. Un par de días después habló a corazón y reveló que le diagnosticaron cáncer de mama.

Tras dar detalles sobre su estado de salud, Fandiño compartió un nuevo mensaje a través de sus historias de Instagram. “Quiero agradecer de corazón todo el apoyo y el cariño que he recibido en las últimas horas. No tengo palabras para describir lo que significa para mí sentirme tan acompañada en este momento de mi vida”, escribió.

El profundo mensaje que compartió Soledad Fandiño tras contar que tiene cáncer de mama (Foto: Instagram @soledadfandino)

“Es especialmente importante recordar que estamos en octubre, el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Aprovechemos este tiempo para informarnos, cuidarnos y apoyar a quienes estén atravesando esta lucha. Juntas somos más fuerte”, sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por una imagen del lazo rosa, el cual simboliza la concientización sobre esta enfermedad.

Cabe mencionar que el 19 de octubre es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha clave en la que se busca visibilizar la enfermedad e informar sobre la importancia de la prevención y el control para un diagnóstico temprano.

El lunes, Soledad Fandiño reveló que le diagnosticaron cáncer de mama. “Hace poco pasé por una cirugía, que comenzó cuando mi intuición me convenció con que algo no andaba bien. A veces nuestro cuerpo nos habla de maneras sutiles y es importante escucharlo. El diagnóstico de cáncer de mama no es fácil, mucho menos las palabras que escuchamos de los demás, a veces sin querer, lo que dicen, puede doler, o dar miedo o incertidumbre”, expresó en un video.

“Pero quiero que sepan que aunque no podemos controlar lo que los demás nos dicen, sí podemos elegir cómo lo recibimos. Siempre debemos volver a escuchar esa voz interior, nuestra intuición que nos guía en momentos difíciles”, continuó. “Lo más importante es no quedarnos paralizados por el miedo. Hay muchas cosas que podemos hacer para sanarnos, para cuidarnos, para avanzar, actuar y buscar opciones y apoyo es parte esencial del proceso, por eso les quiero agradecer a todos los que me dejaron un mensajito, los que estuvieron alrededor mío. Me estoy recuperando, estoy sanando y con toda la fe del mundo”.

La modelo acompañó el video con un mensaje para concientizar sobre esta enfermedad. “A partir de mi experiencia personal, quiero ir compartiendo información, herramientas y recursos que me han sido útiles en este camino. Mi objetivo es ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo, o que simplemente necesiten saber más sobre el tema. Hay mucho que podemos hacer para cuidarnos, y espero que lo que comparta acá les sirva como una guía y un apoyo. Estén atentos, porque voy a ir subiendo más contenido que puede marcar una diferencia en su proceso de sanación. No estamos solos”, sostuvo.

