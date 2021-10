El dramático recuerdo de Coqui de Cebollitas sobre las grabaciones: “Nos gritaban como si hubiéramos matado a alguien”

El actor Juan Yacuzzi, conocido por interpretar a Coqui en el programa infantil de la década del 90 Cebollitas, contó el infierno que vivió junto a sus compañeros de elenco mientras grababa la tira. Según relató, los mantenían a todos encerrados hasta la filmación y les gritaban si se equivocaban. “No estaba bueno”, recordó el joven.

“Tiene sus pro y sus contras”, comenzó a decir Yacuzzi en una entrevista por Mitre Live, en referencia a su paso por la televisión siendo aún un niño. “Es lo que elegí de chico. A algunos chicos la madre los pusieron en la televisión y después de grandes eligieron otro camino. Somos muy pocos los que quedamos en el medio”, relató el actor, que también es productor, director y guionista.

El duro recuerdo de Coqui de Cebollitas

Al ser consultado sobre cómo era trabajar durante esos años de Cebollitas, Yacuzzi se animó a recordar lo que vivió: “Para hacerla corta, si hoy grabáramos el programa y tuviéramos celulares, grabaríamos las cag...das a pedos, los gritos de los directores y cómo nos tenían. Hoy por hoy no se podría hacer”.

Yacuzzi consideró, también, que “todo era muy lindo” y que cuando grababan “era todo perfecto”. Sin embargo, insistió: “Teníamos mucha presión. Yo era el más grande, pero había chicos de ocho o nueve años como Gamuza o Dalma Maradona y se escuchaban gritos y cag...das a pedos que a veces eran innecesarios. O cuando nos tentábamos, éramos muy chiquitos, también nos cag...ban a pedos como si hubiéramos matado a alguien”.

Juan Yacuzzi recordó su paso por Cebollitas y dio escalofriantes detalles de cómo era el trato hacia los niños

“Hoy por hoy, ese griterío lo grabás con un celular y hay varios que no trabajarían más”, sentenció el actor, quien continuó con su escalofriante relato: “Hay algunos que se volvían muy locos y parecía que se iban a desmayar de lo rojo que se ponían por gritarnos. Tiraban el papel en el piso y se recontra calentaban, algunos lloraban y todo”.

Ante la advertencia del periodista de que se trataba de maltrato, Yacuzzi sostuvo: “Nosotros pensábamos que era algo normal, que era parte del juego, que si te tentabas o te equivocadas con la letra te cagar...n a pedos o gritaran”. Sin embargo, admitió que en la actualidad no toleraría que a su hijo le gritan de esa forma. “Si yo me entero que un director le grita de esa manera a mi hijo... es para matarlo, porque no tenía nada que ver. Era una locura”, subrayó.

Los niños que actuaban en Cebollitas junto a Diego Maradona gentileza Brian Caruso

A su vez, Yacuzzi contó que no era el único que experimentaba ese calvario. Cuando el periodista quiso saber si sus compañeros de elenco lloraban por el maltrato, el actor fue contundente: “Sí. Eso pasó muchas veces”.

Aunque parecía que el infierno que vivió Yacuzzi no podía ser más terrible, el actor se animó a contar otros detalles. “Por ahí te equivocabas o pasaba algo y por ahí te hacían quedar hasta la última escena. Te decían: ‘Ahora por tentarte o hacer las cosas mal, tu escena queda para lo último’. Y por ahí tenías que esperar como seis horas para grabar esa escena en la que te equivocaste”.

Sobre el cambio de época, el actor insistió: “Estas cosas hoy por hoy no pasarían. Yo creo que la gente se cuida más y cualquiera te puede grabar. Se armaría un quilombo impresionante”. Más reflexivo, continuó: “Se aprovechaban porque lo podían hacer, y estaba muy mal”.

Respecto de lo que vivió Dalma Maradona en el ciclo, Yacuzzi describió: “La trataban como una más. Si la tenían que cag...r a pedos, lo hacían. Si un padre hubiese visto cómo nos gritaban, creo que se hubieran metido [para frenarlo]. Por ahí esto nunca se dijo por miedo a que no llamen más para trabajar en televisión”. A su vez, consideró que “no cualquiera” puede trabajar con chicos. “Se tendrían que manejar mejor, estudiar o que haya alguien para hacer de mediador y explicarle a los chicos cómo hacer”.

Juan Yacuzzi (derecha) contó que a Dalma Maradona la trataban igual que al resto del elenco Instagram @juanyacuzzi •

En relación a los castigos, contó que en Cebollitas se “habían copiado” de Chiquititas al elegir un cuarto pequeño donde los encerraban hasta grabar. “Estábamos como 10 horas encerrados en ese lugar, todos juntos. Era un caos y no podíamos salir de ahí. Los de Chiquititas lo llamaban ‘La Pecera’. Antes de eso, estábamos en el bar o el camarín, hasta que dijeron que a partir de ese momento íbamos a estar todos encerrados. Nos cuidaban las madres. Nosotros éramos chicos y queríamos jugar. Imaginate tener a 25 chicos encerrados en una habitación de cuatro por cuatro durante muchas horas. Ya no sabíamos qué hacer. Hoy por hoy eso está prohibido”, rememoró.

A pesar del calvario, Yacuzzi recordó el pasado con cariño: “A pesar de todo, nosotros hacíamos la nuestra y dentro de todo nos divertíamos. A los de Chiquititas les pasaba lo mismo, pero ellos parecían un regimiento. En el break ellos pasaban uno tras otro con su uniforme. Era tremendo. Si a nosotros nos tenían así, no me quiero imaginar cómo los tenían a ellos”.

Finalmente, completó: “De chico no lo veía tan mal. Pero ahora que soy papá, todas esas cosas sería bueno evitarlas. Lo que vivimos nosotros no estuvo bueno”.