En un entorno tan frívolo como es por lo general la televisión, muy pocas cosas se sienten genuinas. A lo mejor no son las palabras (o sí), quizás un gesto alcanza para simbolizar el amor entre dos personas.

Fede Bal fue la sorpresa en la llegada de Carmen Barbieri a MasterChef Celebrity luego de atravesar un cuadro de Covid tan complicado, que llegó a tenerla en coma farmacológico. Parte de una segunda temporada que no pudo empezar hasta ahora, la actriz dejó vacante su lugar que, durante la primera semana del programa, le cuidó su hijo, al decir de Santiago del Moro “con uñas y dientes”.

MasterChef Celebrity: El abrazo entre lágrimas de Carmen Barbieri y Fede Bal - Fuente: Telefe

Por eso, este lunes Fede fue el encargado de entregarle el delantal de participante: “Te merecés esto”, le dijo con la voz quebrada mientras le daba un abrazo todo lo largo y fuerte que los tiempos televisivos le permitieron.

Carmen aprovechó su entrada al programa para contar una charla íntima que tuvo con Bal: “Me acuerdo que estaba internada y él me dijo: ‘Mamá, ¿yo no tengo corazón? Porque cuando entro a MasterChef me olvido de que estás grave, que se murió papá, me olvido de la vida y soy feliz, y me divierto, me río, juego con el jurado’. Y yo le contesté: ‘Es que sos un artista, y los artistas estamos para vender ilusión, alegría a la gente”.

Enseguida Fede, que es el presentador de los contenidos digitales del formato, le dio algunos consejos para que se desempeñe mejor: “Por empezar es muy fuerte verte acá, creo que tenés todo para lucirte y sobre todo para ser feliz. Papá siempre decía: ‘Sé feliz, porque el resto no importa’. Si tengo que darte un consejo es: escuchá al jurado, y tené cuidado con el ‘quía’ (en referencia a Germán Martitegui) que a veces es duro. Y no hay que enojarse. Rompela toda”.

