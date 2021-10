Liz Solari se contagió de coronavirus en Uruguay y obligó a Gastón Pauls a interrumpir un rodaje

Liz Solari está instalada en Uruguay. En las últimas horas, LA NACION confirmó que la actriz dio positivo en el test de coronavirus, lo que, a su vez, afectó a Gastón Pauls, quien debió suspender las grabaciones de un nuevo proyecto por tratarse de un contacto estrecho.

Hace algunos días, en Los ángeles de la mañana (eltrece), la panelista Maite Peñoñori aseguró que la defensora de los derechos de los animales y el actor están manteniendo un romance del otro lado del Río de la Plata. “Gastón Pauls y Liz Solari están juntos en el país vecino donde los vieron muy mimosos. De la manito los dos, y él le habría dicho ‘mi amor’ según escucharon testigos”, contó. “Él le dedicó un posteo muy cariñoso una vez, pero dijeron que eran amigos”, recordó la periodista, quien dijo, además, que ambos permanecen juntos en la ciudad de Montevideo.

Liz Solari y Gastón Pauls estarían manteniendo un romance en Uruguay

Ahora, el contagio de Covid-19 de Solari obligó a suspender la filmación de la miniserie Barra bravas, que Pauls -contacto estrecho de ella- protagoniza con Matías Mayer, retrasando los tiempos de producción y los calendarios de rodaje establecidos. En el elenco también están Juan Ignacio Cané (Luis Miguel, la serie), Gustavo Garzón, Cande Molfese y Paloma Contreras, aunque por el momento no se sabe si alguno de ellos fue confirmado como caso positivo.

Gastón viajó al país vecino para interpretar el nuevo rol en la ficción de la que no se conocen muchos detalles, y dejó su programa Seres Libres (Crónica TV) a cargo de Andrea Rincón.

Por su parte, Liz llegó a Uruguay el pasado 23 de septiembre y publicó un foto en Instagram comunicando la noticia. “¡Hola Montevideo! Ya llegamos y va a ser nuestra casa por un buen tiempo mientras filmo una serie de la que poco puedo hablar, pero estoy muy feliz de ser parte. ¡Allá vamos!”, escribió en la red social junto a una postal que dejaba ver que se llevó con ella a su mascota.

Liz Solari viajó a Montevideo para encarar un nuevo proyecto profesional Instagram:@liz_solari

Cabe recordar que Solari se casó en 2018 con el italiano Walter Fara y, pese a que no se los vio más juntos, no reveló estar separada de él. “Lo que me incomodó un poco de esto fue que ella se casó justo antes de la pandemia. Nunca blanqueó separación, lo que dijo fue que estaba separada del marido y que estaba en Uruguay”, afirmó Yanina Latorre cuando Peñoñori dio a conocer la información en LAM.

Informe de Pablo Montagna