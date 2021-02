La furia de Juan Marconi por el desorden en El gran premio de la cocina: “Es una verguenza lo que hicieron”

Miércoles desordenado en El gran premio de la cocina... y Juan Marconi lo hizo notar. El conductor del reality de cocina amateur que se transmite por eltrece se enojó con los participantes tras dejar la despensa dada vuelta. Les llamó la atención a Julián y Nicolás por tirar los productos, al no llegar a tiempo con el reloj.

“Quedan pocos segundos, apareció el desorden. No, no, bueno, bueno, no, es una vergüenza lo que hicieron”, los retó Juan. Y, ante los primeros pedidos de disculpas, prosiguió: “Pero ¿qué es lo que decimos? Tanto Julián, que lo acabamos de ver que tiró todo como si fuese… no sé, insólito. Y perdón, Cari, no solo Julián, que queda ahora en el ojo de la tormenta, sino que Nico hizo exactamente lo mismo de tirar, y no importa si la embocás o no en el canasto, no podés tirar los productos”.

“Y bueno, quedaban pocos segundos para poner todo en el canasto”, se defendió Nico. “Pero dijimos más tranquilos, todo lo contrario. Entró Laura y entró Martín, bien”, le respondió Marconi. “La antítesis de los dos ingresos a la despensa tuvimos hoy. Por un lado, Martín y Laura, que ingresaron tranquilos, prolijos, dijimos ‘Qué bien’. Y después Nico y Julián, cualquier cosa”, comentó la conductora Carina Zampini.

“Y todavía, Nico que se quiere defender con que la cocina está en orden, no importa. El tema es no tirar productos. No se pueden tirar productos, ni sartenes, ni nada. No se pueden tirar las cosas”, retrucó Juan. “Lo mío fue cualquier cosa, sinceramente, perdón”, se disculpó Julián.

Por último, Zampini recordó: “Los señores del jurado tomaron una determinación, que fue que los asistentes pudieran estar acá colaborando con los cocineros en la despensa, para que trabajen más tranquilos, para que no les falte nada, para que tengan todo lo necesario. Parece que no supieron utilizar bien esta decisión que tomó el jurado, porque las caras de los cocineros y de los asistentes, ni se las cuento”.

