Juan Marconi mostró la impresionante cicatriz que le quedó tras la operación del tendón de Aquiles

“Estoy viviendo un proceso largo que recién inicia. Voy a intentar transitarlo desde el agradecimiento. Día a día. Con responsabilidad y amor propio”. Esas palabras, volcadas en un posteo de Instagram de hace tres semanas, forman parte del inicio de un proceso arduo y largo de recuperación que atraviesa Juan Marconi, quien sufrió una rotura parcial del tendón de Aquiles y fue intervenido quirúrgicamente dos veces, debido a que la primera operación no sanó correctamente la zona afectada.

El inicio del calvario que vivió Juan Marconi

Durante la jornada del lunes, el periodista, a corazón abierto, mostró la gran cantidad de puntos de sutura sobre su pierna y cómo sobrellevó la frustración de un errado diagnóstico médico que lo depositó -nuevamente- en un quirófano.

“Recuerdo que no me quería operar justamente para no tener una cicatriz como la que tengo. En ese momento estaba cargado de ansiedad. Poca lucidez y muy poco foco. Solo pensaba en el camino más corto. El que me devuelva al deporte lo más rápido posible”, analizó, en retrospectiva, sobre la decisión de ponerle fin a un sufrimiento que lo condicionaba a la hora de caminar.

Juan Marconi atraviesa el periodo de recuperación en compañía de su familia

Según su testimonio, la fase crítica de su caso fue cuando cayó en manos de un profesional “bastante irresponsable” que lo ilusionó con volver a las canchas antes de lo previsto, lo que provocó, en consecuencia, una mal curación del tendón. “A los dos meses se me cortó el tendón caminando y tuve que volver a operar”, deslizó.

En compañía de su pareja Maylen Vicente y su hijo Rocco, el periodista relató que su círculo íntimo lo ayudó a fortalecerse mentalmente. “Desde la segunda intervención valoro mucho más a mi familia. A mi mujer y a mi hijo. Logro discernir bastante mejor entre lo importante y lo que no lo es. El foco está puesto en generar hábitos y hacer lo que esté haciendo de la mejor manera posible. Evitando excusas. Buscando soluciones o alternativas”, destacó.

La enorme cicatriz en su pierna causó sorpresa en sus seguidores de las redes sociales

Miedo, incertidumbre, angustia y nervios fueron, según él, las sensaciones que se apoderaron de su persona durante este último tiempo donde afrontó un largo período de reposo con el fin de cicatrizar correctamente las heridas y encarar una etapa de rehabilitación con la intención de poder movilizarse por sus propios medios, sin ayuda de andadores o muletas.

“Con yeso. Con muletas. Ahora con una bota. Es lo que es. Lo fundamental es como reaccionamos a lo que sucede. Ponerle la mejor y ser agradecido. Día a día y solo por hoy”, reafirmó Marconi con un mensaje que apunta a revalidar todo el esfuerzo realizado.

Juan Marconi destacó la compañía de su pareja Maylen

A medida que pasaron los días, Marconi mostró varias imágenes de su recuperación, que incluyó la lectura de dos libros: La soledad, de Gabriel Rolón, y El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday; también se sujetó de mensajes de autoayuda que apuntaban a desligarlo de cualquier tipo de responsabilidad y a mentalizarse en cómo enfrentar esas crisis.

Marconi con el yeso en su pierna: le esperan varios meses de recuperación

“Hay mucha gente que sufre dolores o situaciones y se sienten solas por más que estén rodeadas de personas. Nos sentimos incomprendidos. Parecemos quejosos e insoportables. Desde ya que hay cosas mucho peores pero es válido darle atención a nuestros malos momentos. Más que nada porque estoy convencido de que son el inicio de momentos mágicos”, lanzó, a modo reflexivo, Marconi, quien recibió una gran cantidad de comentarios en sus posteos de Instagram.

Una de las reacciones más cómicas fue la de Darío Barassi, quien acompañó a la distancia a su amigo: “Así y todo seguís siendo el argentino más sexy vivo bebé”. Otra celebridad que le envió fuerzas al periodista fue Rocío Marengo, quien quedó asombrada por la enorme cicatriz que le quedó en su pierna. “Tremendo, Juan. Que te recuperes pronto”.

El proceso de rehabilitación que atraviesa Juan Marconi tras una rotura de su tendón de Aquiles

“Disfruten si están bien de salud. Es un verdadero lujo”, resumió Marconi acerca de la situación tortuosa que le tocó vivir durante los últimos meses y que lo llevó a valorar los pequeños placeres de la vida.