La hija de Darío Barassi hizo su debut televisivo y sorprendió a más de uno: “El mejor del mundo”

Al comienzo de la emisión del lunes 14 de septiembre de Ahora Caigo (eltrece), Darío Barassi sorprendió a todos al ingresar al estudio junto a Emilia, su hija mayor, quien hizo su debut televisivo. Para preservar su privacidad y ocultar su rostro, la niña usó anteojos de sol, pero eso no evitó que se mostrara cómoda y desenvuelta frente a la audiencia y se sumara a las bromas de su padre. “Papá es el mejor del mundo y lo amo con todo mi corazón y no soy para nada mentirosa…”, expresó frente al micrófono, repitiendo lo que le decía el conductor. Si bien vio el programa desde la tribuna, tuvo un reingreso que hizo reír a más de uno.

Mientras le realizaba las preguntas a los participantes, Barassi se tiró al piso y levantó una pierna en el aire para mostrarle a la cámara sus zapatillas de Toy Story. Mientras él estaba fascinado con su look, se empezaron a escuchar algunos gritos exasperados. “Podés dejar de hacer esas cosas que rompés todos los pantalones, por favor”, lo retó una persona de su producción. “Pero si este es nuevo”, se justificó el conductor, pero le informaron que la prenda tenía un agujero que quedó expuesto frente a la audiencia.

Darío Barassi llevó a Emilia, su hija mayor, a Ahora Caigo (Foto: Captura / eltrece)

La reacción del presentador no se hizo esperar. “¿Dónde está mi hija? Emi, mi amor, ponete los anteojos. Perdón, hija, porque papá es así. Te amo, mi amor", se disculpó. La niña, que se mostró encantada con la posibilidad de acompañarlo al trabajo, le dijo que tenía un peine y él no tardó en ir a buscarla.

Juntos se acercaron a uno de los participantes, quien se arrodilló para que ella pudiera arreglarle el cabello. Si bien Emilia expresó su preocupación por sus habilidades para la peluquería, su padre la tranquilizó: “No importa, mi amor, él tampoco sabe peinarse. Está perfecto, mi amor, gracias”. Acto seguido, la levantó en brazos y la llevó con el equipo de producción.

Darío Barassi llevó a su hija Emilia a Ahora Caigo (Video: eltrece)

Emilia tiene 7 años y es la hija mayor de Barassi y su mujer Lucía Gómez Centurión, quienes también son padres de Inés, de 4 años. En una reciente entrevista con LA NACION el actor reveló que su primogénita está al tanto de su trabajo y dio a entender que podría seguir sus pasos: “Entiende bastante y, aparte, tiene una veta artística gigante, es actriz , canta y estudia comedia musical. Ya le veo mucha verdad a la hora del juego”.

Junto a su mujer Lucía Gómez Centurión, Barassi es padre de Emilia e Inés (Foto: Instagram @dariobarassi)

Incluso el protagonista de Gutiérrez is mai neim (Disney+) aseguró que le “encantaría” tener la posibilidad de algún día actuar a su lado. “Lo imagino todo el tiempo, la veo en los actos del colegio y me vuelvo loco. Realmente admiro la valentía que tiene siendo tan chica. Yo a esa edad no lo hacía [no actuaba y fui a la Facultad de Derecho]. Si más adelante vuelvo a hacer teatro, me gustaría hacer algo con un dejo infantil; así las puedo hacer experimentar el detrás de escena, los camarines. Me encantaría que conozcan todo eso porque es mi lugar en el mundo y quiero que vean si para ellas también lo es, o no”, expresó.