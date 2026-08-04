La reflexión de Darío Barassi al compartir un momento de trabajo junto a sus hijas: “Ser artista y ser padre”

Darío Barassi suele compartir en sus redes sociales distintos momentos de su vida cotidiana, desde escenas familiares hasta reflexiones personales. Esta vez, el conductor dejó de lado el humor que suele caracterizar sus publicaciones y eligió mostrar un instante especialmente emotivo junto a sus hijas, Emilia e Inés.

El actor publicó una fotografía bajando unas escaleras acompañado por sus dos niñas durante una jornada laboral. En la publicación, Barassi compartió una reflexión sobre la importancia que tienen esos dos aspectos en su vida y destacó la emoción de poder combinarlos. “Las dos pasiones que más me definen y abundan en esta vida. Ser artista y ser padre”, escribió junto a la imagen.

La reflexión de Darío Barassi sobre su faceta como padre y artista (Captura: Instagram @dariobarassi)

Luego, el conductor explicó qué siente cuando ambas facetas se unen y cómo esos momentos le permiten conectar con aquello que considera más importante. “Y cuando se juntan explota todo por el aire y yo como que entiendo de qué se trata básicamente la vida”, expresó.

Para cerrar el mensaje, Barassi les dedicó unas palabras a sus hijas y también a su profesión. “Hijas y escenario los amo con el alma. Sigamos recorriendo juntos la cosa que parece que es por acá…”, escribió.

El conductor suele compartir momentos con su familia en sus redes sociales (Foto: Instagram @dariobarassi)

Como era de esperarse, la publicación rápidamente recibió comentarios de sus seguidores, quienes destacaron la sensibilidad del mensaje y la relación cercana que el conductor suele mostrar con sus hijas.