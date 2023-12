escuchar

Este jueves, María Eugenia ‘la China’ Suárez lanzó “Corazón de cartón”, canción con la que aprovechó a enviarle algunas indirectas a Thomas Nicolás Tobar, conocido popularmente como Rusherking, de quien se separó en abril, después de un año de relación. Debido al furor que causó entre sus fanáticos, la actriz celebró junto a sus hijas, Rufina Cabré y Magnolia Vicuña, la noticia.

A través de Instagram, cuenta en la que tiene 6.5 millones de seguidores, la artista decidió hacer un vivo para responder preguntas, pero la situación se desvirtuó cuando su primogénita le preguntó algo que la descolocó.

La hija de la China Suárez y Nicolás Cabré le preguntó en vivo por Lauty Gram y la respuesta de la actriz sorprendió a sus seguidores Instagram: @sangrejaponesa

Mientras Rufina leía los comentarios que aparecían en la pantalla en voz alta, la pequeña de 10 años se percató en uno de estos. “¿Quién es Lauty Gram?”, le consultó a su mamá, haciendo referencia al joven de 21 años con el que se la vincula desde su ruptura con el cantante. Al escucharla, se la vio a la intérprete de “El juego del amor” alejarse de la cámara y decirle con seriedad: “No tenés que leer todas las preguntas en voz alta”.

Después de su incomodidad, Suárez quiso desviar el momento, miró a su hija, fruto de su relación con Nicolás Cabré, y le consultó si soñaba con ser actriz. “De grande lo sabré”, le contestó.

Las indirectas que lanzó la China Suárez hacia Rusherking

En varias partes de la letra de “Corazón de cartón” se la escucha decir a la cantante: “Era mentira cuando decías que era perfecta. Contigo volver, no. Vos la cagaste primero, llevaste a otra a nuestros lugares”, frase en la que le tiró un “palito” al exnovio de María Becerra, sobre todo porque el joven de 23 años lanzó junto a Dread Mar I la canción “Perfecta”, videoclip en el que ella participó.

Las indirectas para el rapero nacido en Santiago del Estero no pasaron desapercibidas por los seguidores de la intérprete de Jazmín en Casi Ángeles y aprovecharon la cajita de preguntas de Instagram para quitarse las dudas.

“La canción no es dedicada a ningún ex. Claro que la frase sí”, lanzó y aclaró: “No todas las canciones son autorreferenciales, mi relación no se terminó por una infidelidad, así que no se piquen”.

En ese sentido, dio detalles de su última relación. “Es una historia cerradísima y los que me conocen saben que nunca hablé mal de ningún ex en ningún lado”, sumó y completó: “Nunca en mi vida hablé mal de un ex públicamente, ni siquiera estando triste o rota”. A pocos minutos de haber publicado las historias haciendo su descargo, las eliminó.

Quien no pudo contener su enojo tras escuchar el nuevo tema fue el integrante de “Los del Espacio”, que utilizó su cuenta de X (ex Twitter). “Cartón lleno”, escribió, haciendo referencia a “Corazón de cartón”, el single de la China.

Rusherking lanzó indirectas a través de su cuenta de X (Foto: captura)

Pese a que eliminó aquel mensaje, después publicó algunos más, que se interpretaron como una indirecta para la actriz. “Le tengo mucho respeto al arte de componer canciones y a la música en general. Siempre uno tiene que instruirse para saber usar sus herramientas, para mí ahí está la diferencia entre el artista que perdura en el tiempo y el artista que lo hace por moda y para ‘ser famoso’”, sostuvo con dureza.