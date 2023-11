escuchar

Luego de los rumores que circulan sobre su supuesto romance con Lautaro González Cadicamo, más conocido como Lauty Gram, María Eugenia ‘la China’ Suárez es noticia nuevamente, pero por otro escándalo. Según trascendió en las últimas horas, un hecho de violencia de género se vivió entre los padres del tiktoker de 21 años, quienes serían los suegros de la ex Casi Ángeles.

Fue el periodista Pampa Mónaco quien, a través de su cuenta de X (antes Twitter), comunicó la primicia. “Escándalo en la casa familiar de ‘Lauty Gram’ nuevo novio de la China Suárez. La policía llegó a la vivienda de Palermo por un hecho de violencia. La madre del cantante golpeó al esposo por un ataque de celos. Se inició una causa por lesiones”, escribió.

El periodista Pampa Mónaco fue quien anunció la noticia (Foto: capturaX/@pampamonaco)

Según constata el informe policial, la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad recibió una denuncia por parte del padre del joven influencer que terminó con la presencia policial en un departamento ubicado en la calle Niceto Vega al 5600, barrio porteño de Palermo, y allí el hombre reveló que su esposa lo golpeó y lo rasguñó por celos.

Pese a que el hecho generó todo tipo de repercusiones entre los seguidores de la actriz y el cantante, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

La foto que confirmaría el romance entre la China Suárez y Lauty Gram

Los rumores de romance entre Suárez y Gram comenzaron a circular hace algunos meses, luego de varios gestos que tuvieron el uno con el otro desde sus respectivas cuenta de Instagram. Pero recientemente, una foto que daría cuenta que la actriz y el tiktoker estarían oficialmente de novios.

La China Suárez y Lauty Gram publicaron una foto que reavivó los rumores de romance (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa @lautygramcito)

Fue “Pochi”, la persona detrás de la cuenta de Instagram de chismes “Gossipeame”, quien publicó la foto que confirmaría el romance entre la actriz y la estrella de TikTok. En la imagen se puede ver a la expareja de Benjamín Vicuña acariciando al joven de 21 años mientras se encontraban sentados en “La Fernetería”, un reconocido restaurante de moda ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La foto de la China Suárez y Lauty Gram que confirmaría el romance (Foto: captura de Instagram/@gossipiame)

“La China Suárez y Lautygramcito en La Fernetería a puro mimo”, escribió la periodista especialista en espiar a los famosos desde su red social, donde ya tiene más de 169.000 seguidores.

Pese a las versiones que los vinculan, el cantante rompió el silencio y en diálogo con el streamer Nico Chervin, contó cuál es el verdadero vínculo que tiene con la actriz, a quien considera una amiga. “Nada, con la China la mejor. Es re buena persona, es re copada”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Cuando la conocí, me acuerdo de que se hizo un re quilombo porque se filtró una foto en la que estábamos hablando en un after de la Bresh y la verdad, la mina es re copada, me cayó re piola, nos cagamos de risa”.

“Y sí, habremos salido a comer o al shopping, pero sin problemas porque salimos así, como lo más normal. No es que salimos como que nos estamos ocultando. Solamente como que nos juntamos porque... Ya igual no la veo hace como tres semanas, pero cuando nos veíamos era porque nos cagábamos de risa juntos. La pasábamos piola, entonces nos juntábamos más que nada por eso”, cerró Lauty.

LA NACION