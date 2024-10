La hija de Mariano Martínez cumplió 15 años y sorprendió con lo grande que está: las emotivas palabras que le dedicó su papá

Escuchar

Olivia, la hija mayor de Mariano Martínez, cumplió 15 años y su padre la homenajeó con una serie de imágenes y una emotiva carta a través de sus redes sociales. La adolescente es la primogénita del actor, que al igual que Milo son fruto de su relación con la modelo Juliana Giambroni, con quien estuvo casado durante siete años.

Mariano Martínez junto a sus hijos Milo y Olivia Instagram

“Hija, llegaron los 15 años y me cuesta creerlo, uno sabe que rápido no sucedió porque vivimos muchas cosas hermosas en todas las etapas. Solo que al mismo tiempo parece que fue ayer que cantabas en este video tan chiquita, linda... traviesa, jajaja”, comenzó diciendo en la publicación de Instagram que encabezó con un video de la joven cuando era una niña.

Y siguió: “Viendo videos y fotos, buscando (sabes que tengo mucho material) vi cómo disfrutamos tantas cosas y fuimos creciendo juntos. Mi primera hija, me acuerdo de que antes de que nazcas te soñé y fue un sueño bien clarito, vi tu cara, tu mirada, me sonreíste y me desperté. Así igualita como te soñé, fuiste”.

Orgulloso por ver en quién se convirtió su hija, el protagonista de la obra teatral Tom, Dick y Harry completó: “Hoy ya con quince te veo una persona con sus ideales bien claros y sus valores también. Buena hermana, amiga, prima, compañera, nieta, hija. Defendés tus sentimientos, pensamientos, sabes quién sos y también sabes escuchar. Me hace sentir mucho orgullo y felicidad por verte así tan grande. Que todos tus sueños más anhelados se te cumplan. ¡El 11 a festejar con todo!!!! ¡Te amo infinito! ¡Feliz cumpleaños hija!”.

Olivia Martínez sorprendió con lo grande que está (Foto: captura Instagram/@marianom78)

Como era de esperar, el posteo obtuvo miles de corazones rojos y cientos de comentarios de los usuarios. “¡Feliz cumple para vos Mariano, que Oli te hizo iniciar como papá, que la puedas acompañar durante todos los momentos de su vida!!!!”; “15 años ya?? ¿En qué momento pasó tan rápido? ¡Feliz cumple Oli!! Bendiciones” y “Felices 15 primaveras Olivia… que la vida te llene de todo ese amor qué te mereces… que hermosas palabras Mariano… muchas felicidades para todos”, fueron solo algunos de los tantos que recibió.

Por su parte, Giambroni también le dedicó unas palabras a la cumpleañera desde su red social. “¡Hija querida, mi primer amor, llegó uno de los días más importante de tu vida que emoción! ¡Disfrutá este momento único, nunca dejes de soñar y hacer lo que te propongas, cada meta lograda es tu felicidad! Este año tuviste un reto y te hizo ver que con tu valentía y talento pudiste salir adelante”, expresó.

La publicación que realizó Juliana Giambroni por los 15 de su hija (Foto: captura Instagram/@juligiambroniok)

Y completó: “Te amo incondicional, gracias por ser tan buena compañera, ojalá la vida nos encuentre siempre unidas. Te deseo que venga un año lleno de amor, alegría y paz. Que sigas cumpliendo sueños y no se borre esa sonrisa nunca. Felices 15 mi amor”.

Cabe recordar que años atrás, Olivia debutó como actriz junto a su padre en la novela Separadas (eltrece). “Esa novela marcó su debut profesional como actriz”, admitió el actor en aquel entonces.

“Ella hizo casting con 9 años y quedó. Era para hacer de padre e hija justamente conmigo. Desde los 6 años se venía preparando para algo así cuando manifestó que quería ser artista. Y Dios nos dio la gracia de poder compartir los sets de Separadas”, concluyó.

LA NACION