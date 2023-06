Mariano Martínez contó la drástica decisión que tomó al no dejar ir a bailar a su hija Olivia: “No me animé”

escuchar

La crianza de los hijos es un punto importante y fundamental para los padres. Desde muy chiquitos, las familias suelen mostrar el camino a seguir para sus primogénitos, quienes le van sumando, a medida que pasan los años, sus propias experiencias para manejarse en la vida diaria.

Superada la niñez y en pleno ingreso a la adolescencia, los jóvenes empiezan a generar las primeras amistades y comparten varios espacios en común, uno de ellos salir a bailar. En el caso de Mariano Martínez, padre de Olivia y Milo, el actor tomó una decisión tajante respecto de su hija, de 13 años, a quien le prohibió, momentáneamente, asistir a los boliches.

En diálogo con la revista Pronto, Martínez dio sus argumentos acerca del porqué de esta decisión que la priva a su hija Olivia de ir a bailar y puso el foco en su corta edad: “Ya está entrando en la adolescencia. Todavía no fue a la matinée, aunque el año pasado me pidió y no la dejé. No me animé”, sostuvo.

Mariano Martínez y su hija Olivia

Precavido a la hora de hablar de las actividades sociales de su hija, el actor y productor dejó en claro su postura debido a que en la mayoría de las matinée el promedio de edad excede al de Oliva: “Sentí que había que esperar un poco, ver dónde y cómo. Sentía que no era el momento. Le pregunté de qué edad eran los chicos que iban y me dijo que hasta 17. No, Oli, esperemos un poco”, explicó el ex protagonista de Son Amores, entre otros éxitos televisivos.

Inmerso en nuevos proyectos laborales como su protagónico en la película Humo bajo el agua, Martínez mostró un contrapunto en su concepto de cuidar a su hija y dejó las puertas abiertas a que su decisión se flexibilice. “En algún momento irá porque es re madura y sabe cuidarse”, expresó el comediante, con palabras de elogio hacia su retoño.

En esa misma línea, el actor remarcó que, a pesar de su negativa actual, se replanteará su decisión en el futuro cercano: “Ahora, con 13, ya está más grande y si le divierte y la podemos llevar, lo haremos. El año pasado era muy chica todavía”, sentenció.

El complicado momento que atravesó durante la pandemia

Junto a sus hijos, Mariano Martínez atravesó la pandemia y confesó el duro momento que vivió al no poder estar en los escenarios o en la televisión, un lugar que lo adoptó como propio. “La pandemia afectó a todo el mundo, nadie salió exento. Yo, de hecho, realmente estuve muy mal. Ahora son momentos que dejé en el pasado, pero la pasé horrible”, explicó en diálogo con la Once Diez / Radio de la Ciudad.

Mariano Martínez relató el duro momento que vivió durante la pandemia por Covid-19 Instagram: marianom78

“Gente que creía que era amiga desapareció. Pero también personas que no me esperaba me ayudaron y me facilitaron a salir adelante. Muchas veces la gente piensa que tiene la vida resuelta y fácil y no es así. No es mi caso”, explicó, compungido, Martínez quien, a pesar de pasar un mal trago, salió adelante.

Por último, afirmó: “Soy una persona muy fuerte y resiliente, que buscar salir para adelante a pesar de estar mal. Hoy, que la gente se ría y nos acompañe con estar arriba del escenario, es un sueño. La luz siempre está ahí y hay que ir para adelante, aunque se vea algo lejano”.

