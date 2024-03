Tuvo química con algunas de las actrices con las que trabajó y vivió romances fogosos; algunos no terminaron bien, pero de todos tiene un buen recuerdo.

Alguna vez Mariano Martínez confesó que siempre fue muy enamoradizo y que de chico tuvo “mil novias”. Seductor, enamoró a varias de sus colegas con las que compartió trabajos, se casó y tuvo dos hijos, se separó, volvió a enamorarse, a ser papá y se separó otra vez. Hoy está en pareja desde hace más de un año con la bailarina Triana Ybañez . La relación empezó en secreto, como casi todas las que tuvo. Se conocieron gracias a una expareja del actor y por amigos en común. Blanquearon en marzo de 2023 con una foto en las redes, luego se mostraron juntos por todos lados, pero en octubre se empezó a hablar de una separación. Sin embargo, volvieron a mostrarse unidos en diciembre y, por ahora, la relación continúa.

Antes, el actor estuvo durante casi cuatro años con la modelo Camila Cavallo, con quien tuvo a la pequeña Alma en 2017. Se conocieron por Instagram. La historia comenzó con un video de Camila para una campaña publicitaria. El actor lo vio y le mandó un mensaje privado invitándola a cenar. Ella dudó y se tomó unos días para contestarle, pero aceptó y cuando se vieron fue amor a primera vista. A los pocos meses ella quedó embarazada y decidieron probar convivencia; Camila se mudó a la casa que Mariano tiene en Nordelta. Durante algunos años fueron muy felices y lograron ensamblar familia con los dos hijos mayores del actor, Olivia y Milo (fruto de su relación con Juliana Giambroni). “Desde el principio tuve un vínculo buenísimo con ellos, jamás fueron un obstáculo en nuestra relación. Con Mariano supimos construir un vínculo hermoso. Es un hombre muy compañero. No bien lo conocí, me di cuenta de que teníamos química. Me encanta cómo es como papá, como amigo y como pareja. Siempre está para darme el mejor consejo. Además, nos encanta estar en familia, mirar películas, series, hablar de la vida, tenemos los mismos valores y eso es fundamental en una relación”, contaba Cavallo hace unos años en la revista Hola.

Juliana Giambroni y Martínez se conocieron en 2008 por amigos en común y también fue un flechazo de Cupido lo que vivieron. Estuvieron juntos siete años y fueron padres de Olivia en 2009 y de Milo en 2013. En 2014 anunciaron su separación, de común acuerdo y sin escándalos y compartieron la casa familiar hasta que ella se mudó con sus hijos. Siempre mantuvieron una buena relación y hablan muy bien el uno del otro. “Tenemos una hermosa amistad con Mariano, nos llevamos bárbaro, somos los dos muy relajados. Para los chicos es muy importante que tengamos una linda relación. Cada vez que nos preguntan por papá y mamá les decimos que siempre nos vamos a llevar bien, que vamos a estar con ellos y ser una familia desde ese lugar. Nos gusta que nuestros hijos nos vean unidos, ese es el mensaje que jamás dejaremos de inculcarles”, dijo Giambroni en 2016 en las entrevistas que dio a la prensa en el marco del lanzamiento de su marca de ropa.

Un amor prohibido

La historia de amor de Lali Espósito y Mariano Martínez empezó en la ficción y se hizo realidad. Estaban grabando la novela Esperanza mía (eltrece) y en la ficción él era un sacerdote que se enamoraba de una joven que fingía ser novicia. Fue durante 2015. Como eran compañeros de trabajo, intentaron mantener la relación en secreto y lo lograron durante un tiempo. Estuvieron juntos un año y la separación fue escandalosa. Nunca hablaron abiertamente del tema, pero dieron algunas pistas y la más fuerte es que la relación no funcionó por celos. Muchos años después, Lali habló del tema: “La relación tuvo cosas lindas también. Salí con Mariano en un momento en que yo estaba aprendiendo mucho sobre el amor y aprendí muchas cosas con él. No hablamos, pero me alegro de que siga formando su familia”.

El actor habló de Lali en Socios del espectáculo: “Es la vida misma. Pasó tanto tiempo. Siempre opto por los mejores recuerdos de las cosas. Por mi lado está todo más que bien. Tengo buenos recuerdos y los que nos hicieron doler... son cosas que pasan en las parejas, en las relaciones. Nunca más conversamos”.

Un amor pirata y una vedette

Luisana Lopilato y Mariano Martínez tuvieron un romance en 2006 mientras hacían Alma pirata en Telefe. Todo empezó con un viaje de prensa a Brasil. Se vieron, se enamoraron perdidamente y lo ocultaron porque ella todavía era menor, en pocos meses cumplía 18 años. Él tenía 26. Llegaron a convivir y hasta se habló de casamiento, pero la relación terminó con un escándalo cuando finalizó la primera temporada de la novela. Ángeles Balbiani, que fue parte de ese elenco, contó hace un tiempo en Intrusos: “No terminaron bien. Como toda relación arrancó muy bien y después tuvieron un montón de inconvenientes. Claramente, pensaban que lo que estaba en el guion les iba a pasar en la vida real. Luego se dieron cuenta de que la relación no era lo que esperaban”. Lo cierto es que en la segunda temporada Martínez ya no estaba en la novela y Lopilato, en la ficción, vivía un romance con Nicolás Vázquez. Eso no le habría gustado nada al actor, que no pudo con los celos.

Sin embargo, después de separarse, Martínez quiso reconquistar a Lopilato y fue la vedette María Eugenia Ritó, quien reveló el plan que tenía el actor. Fue en la fiesta de casamiento de Ritó y Marcelo Salinas, que se realizó en la Sociedad Rural de Palermo. Lopilato era una de las invitadas a la boda, ya que era amiga de la vedette porque compartían clases de teatro. Enterado de esto, Martínez llamó a Ritó y le pidió que lo invitara también. A pesar de que hubo un reencuentro, el plan del galán no funcionó.

“Mariano vino a mi casamiento porque yo era amiga de Luisana Lopilato. En esa época, estudiábamos juntas teatro en lo de Julio Chavez y ella venía a casa y nos llevábamos muy bien hasta que se fue. Luisana se había separado de él y no quería volver porque la volvía loca . Mariano me llamó pidiéndome por favor que quería venir a mi casamiento para cruzarse con ella. Cuando le conté esto a mi marido me dijo que lo invitara. Entonces llamé a Luisana y le dije lo que estaba pasando. Ella me respondió que no tenía problema”.

Hoy los actores mantienen una buena relación: “Luisana y yo vivimos en el mismo barrio durante un montón de tiempo y nos hemos cruzado en la plaza. Michael Bublé es súper buena onda. Tenemos la mejor”, contó Martínez alguna vez.

En 2007, Martínez hizo una sesión de fotos muy hot con Rocío Guirao Díaz. Meses después, él lanzó su línea de ropa y pensó en ella para ser la cara de su marca. Así volvieron a verse y nació el amor. Fue una relación fugaz que quedó registrada en fotos y textos.

Su primer gran amor

El actor se enamoró de Marcela Kloosterboer en 2002 durante el rodaje de Son Amores (eltrece). La relación duró dos años y terminó al mismo tiempo que la exitosa novela. Tiempo después, la actriz recordó ese momento en el que también coincidió el romance de Agustina Cherri con Nicolás Cabré: “Éramos muy chicos, nosotras tendríamos 19 años y ellos 23. Ellos estaban en la cresta de la ola y no era fácil estar con los galancitos del momento”, dijo la actriz en La Once Diez y sumó: “Tienen fama de rompecorazones, pero cuando están en pareja son superfieles y se portan bien. No era fácil todo lo que había alrededor . Era una locura. Ellos salían a bailar y era un quilombo. Tal vez yo estaba comiendo con Mariano y las chicas le decían algo adelante mío. Recién empezamos a salir y me escondía, no sabía si iba a funcionar o no. Los dos veníamos de otra relación y no queríamos salir en todos lados. Hoy tenemos re buena onda cuando nos encontramos en la escuela de los chicos porque él manda a los hijos al mismo colegio que van los míos”.

Además la actriz recordó otro momento que vivió en ese entonces: “Cuando empezó la novela y todavía no estaba con Mariano, yo tenía otra pareja que me decía: ‘date besos, pero no abras la boca. Y Mariano después, cuando nos pusimos de novios, me preguntaba ‘¿por qué me dabas esos besos?’ Y bueno... estaba censurada”.

A Martínez también se lo vinculó con Vanesa González, que debutó con él en Polka, ella tenía 20 años y él 28. También tuvo un fugaz romance con Dolores Fonzi y con Geraldine Neumann, que recordó el momento en Pampita online: “Salí un tiempo con él cuando era chica. ¡Salimos cinco meses y yo moría! Fue divertido. Hasta conoció a mi familia”.