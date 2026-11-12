La historia de amor de Benjamín Amadeo y Martina: de rebotarlo en el boliche a formar una familia de cuatro

Pese a formar parte del ambiente artístico desde chico, Benjamín Amadeo siempre eligió mantener su intimidad en el ámbito privado, hasta 2010, cuando su romance con Lali Espósito lo dejó en el centro de la escena. Sin embargo, el anonimato regresó en 2015, año en el que conoció a Martina, con quien formó una familia de cuatro.

La pareja de Lali y Benjamín Amadeo terminó en buenos términos

En las últimas horas, el artista dialogó con Resu Chic, el segmento lifestyle de Resumido, y brindó detalles de su relación con la mujer que lo convirtió en padre de Andes y Pacífico. “Yo conocí a mi mujer en un boliche, imaginate”, lanzó.

Al escucharlo, Nicolás Barral, conductor del ciclo, le preguntó si se enamoró el primer día en el que la vio. “Sí, me enamoré cuando la vi. Existe el enamoramiento a primera vista e impacto; me acuerdo de que sí, que me impactó y después nos conocimos, la seguimos y ahora es algo más grande todavía. Formamos una familia”, agregó.

En ese sentido, el periodista quiso saber cuál de los dos había dado el primer paso. “La encaré yo y me rebotó. Te cuento la anécdota. Estaba muy borracho y, bueno, le fui a hablar y lo único que me salió decir fue ‘¿querés champagne?’. Dijo ‘No, no, gracias’. Me dejó ahí dando vueltas como ‘Andate, flaco’. Esa misma noche la dejo de ver y me la encuentro de vuelta, como que te diga en el pasillo del boliche. Y la freno y digo “hola”, me dice “hola” y le digo “¿querés champagne?”.

Benjamín Amadeo recordó cómo conoció a su esposa (Foto: captura Instagram/@resuchic)

Y continuó: “Y ahí le cambió la cara y me dijo: ‘No, no, gracias”, ya como diciendo: ‘Ya está, flaco, volá acá’”. Se fue. Nunca más la vi hasta que al otro día cuando me desperté, me acordé: ‘Che, yo vi una morocha que me acuerdo’, Y la había visto con una amiga que tenemos en común, entonces le escribí a esta amiga por Facebook".

Según contó, lo primero en lo que hizo hincapié al escribirle a su amiga fue en que aquella chica de la que se había enamorado tenía un vestido azul. Tras confirmarle que su nombre era Martina, Amadeo hizo lo posible para contactarla. Así fue que, con el número de teléfono en su poder, le mandó un mensaje sin su nombre, pero con una pregunta que era imposible no saber de quién era: “¿Querés champagne?“.

“Me contestó: ‘Jajaja. Sos un pelo***, ya sé quién sos’. Ahí creo que gané. Entré con una leve ventaja al partido y fue un fin de semana de memes, que no dejé el teléfono en ningún momento y después la invité a salir”, recordó el actor.

El día que Benja Amadeo se convirtió en padre primerizo Instagram

Martina, la pareja de Benjamín Amadeo y madre de su hija Andes y del pequeño Pacífico, es abogada y ejerce lejos de los flashes, además de que acompaña a su pareja en su carrera artística. Recientemente, el músico aseguró en diálogo con LA NACION que ahora que es padre, el miedo por el que le pase algo a sus hijos siempre está, además de que los extraña cuando está en giras. “No querés dejar de pasar tiempo con ellos. Empiezan a exacerbarse las preocupaciones. Y la gira que ahora comienza también implica acostumbrarse a pequeñas ausencias”, dijo.