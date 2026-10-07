La historia de amor de Zaira Nara y Jakob von Plessen: dos hijos en común, un escándalo que terminó en separación y una nueva oportunidad

En las últimas horas, Ángel de Brito confirmó una de las noticias menos esperadas del espectáculo argentino: Zaira Nara y su exesposo, Jakob von Plessen, decidieron darse una nueva oportunidad en el amor. La pareja se había separado en 2022, cuando ella descubrió que su marido había acompañado a Mauro Icardi a encontrarse con la China Suárez en París, hecho que provocó el comienzo del Wanda Gate.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen

La traición fue tan fuerte para la menor de las Nara que decidió tomar sus valijas y mudarse a otra casa con sus dos hijos en común, Malaika y Viggo. Aunque durante algunos meses quisieron volver a intentarlo, la modelo se encontraba negada a convivir con alguien que había roto su confianza. Es así que decidieron tomar caminos por separado y solo tener contacto por el bien de sus hijos.

Sin embargo, no toda la relación de Zaira y Jakob fue dolor, y quienes los conocen de cerca aseguran que la química entre ambos siempre fue muy fuerte. Los enamorados se conocieron en 2015, cuando una amiga en común de ambos los obligó a tener una cita a ciegas. Al principio solo tenían sus números de teléfono y durante seis meses se mensajearon sin conocerse cara a cara.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen se conocieron en 2015 (Foto: Instagram @jakotango)

Algo que atrapó a la mediática al instante fue saber que el hombre con el que conversaba tenía una vida alejada de las pantallas y dedicada al campo. Es así que en la primera cita la modelo de pasarelas decidió meterse de lleno en el mundo de él y aceptar una cita en su casa. Con el tiempo, las escapadas a la Patagonia y los safaris por Sudáfrica se volvieron algunos de sus pasatiempos favoritos.

En octubre de 2015, Zaira Nara confirmó al aire de Tu mejor domingo (elnueve), el programa que conducía con Diego Pérez, que se encontraba embarazada de su primera hija, Malaika. “Y te digo algo, Diego, hoy tenemos una sorpresa. Yo tengo una sorpresa que se van a quedar helados. ¡Estoy embarazada!“, expresó, muy emocionada.

En febrero de 2020 y a pocos días de que comenzara la cuarentena por la pandemia del coronavirus, la pareja trajo al mundo a su segundo hijo, Viggo. Las fotos y los primeros videos caseros del niño se conocieron por redes sociales y enternecieron a todos.

La pareja tiene dos hijos en común, Malaika y Viggo (Foto: Instagram @jakotango)

Aunque esta historia parecía no tener final, en octubre de 2021 se destapó el Wanda Gate, el escándalo que provocó el affaire que mantuvo Mauro Icardi con María Eugenia Suárez en un hotel de París. El que habría tenido un papel clave para que este encuentro se concretara fue precisamente Jakob von Plessen, quien acompañó al jugador de fútbol hasta el lugar e inventó gran cantidad de excusas para que no fueran descubiertos.

Al enterarse de lo sucedido, Zaira Nara no pudo soportarlo y fue ella misma quien comunicó la separación con un comunicado en su cuenta de Instagram. “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán por siempre. Espero que sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias, Zaira”, escribió.

La pareja decidió hacer vidas por separado durante cuatro años tras su ruptura (Foto: Instagram @jakotango)

Luego de separarse de Jakob, muchos nombres fueron señalados como sus pretendientes, pero con ninguno el amor prosperó tanto tiempo. Este martes, Nora Colosimo, la madre de Zaira y nueva panelista de LAM (América TV), confirmó la tan esperada noticia al anunciar que la pareja se daba una nueva oportunidad. “Ella me dijo: ‘Mirá mamá, sí. Yo te autorizo’. Y la verdad es que a mí me parece que cuando uno se separa, creo que ahí es cuando conocés al otro. Y ellos son muy buenas personas. Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho. Así que felizmente, sí, volvieron”, reveló.