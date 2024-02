escuchar

Ocho y veinticinco. Esos dos números son, por un lado, la cantidad de veces que Santiago Simari participó de Los 8 escalones (eltrece) y, por el otro, los millones que ganó. El joven irrumpió por primera vez en las casas de los argentinos a través de la pantalla del televisor en julio de 2023 y sorprendió a todos con su conocimiento, el cual le permitió llevarse en esa ocasión un cheque por $15.000.000.

Seis meses después, el estudiante de Ciencia Política fue convocado para regresar al programa y se consagró como el máximo campeón, ya que sumó $10.000.000. En diálogo con LA NACION, el participante de 19 años que sueña con ser presidente contó cómo cambió su vida tras aparecer en televisión, que piensa hacer con el dinero y cuál fue la estrategia que usó para ganar.

En julio de 2023, Santiago Simari ganó cinco veces Los 8 escalones y acumuló $15.000.000 eltrece

El 29 de enero, el joven de San Cristóbal volvió a pisar el estudio de Los 8 escalones en un programa especial que reunió a los “más ganadores” del ciclo. Fue su séptima participación, puesto que, en las cinco primeras, acumuló $15.000.000 y se quedó afuera en la sexta, en la carrera por los $18.000.000. Pero, tuvo revancha y si bien su plan era divertirse y pasar un buen momento, su mente estuvo todo el tiempo en el juego. Ese día se impuso por sobre sus compañeros y logró un lugar en la gran final.

Santiago Simari fue al programa acompañado por sus amigos y dos de sus hermanos (Foto: Instagram @santisimari)

“No estudie nada, fui con lo que sab. Leíía las categorías, pero no me puse a buscar nada”, le reveló el campeón a LA NACION. ¿Su secreto? Estar tranquilo, confiado y seguro. “Esto era un plus, pero obviamente quería ganar. Desde el minuto en el que empezó a sonar la música y arrancó el programa me sentía en mi salsa”, comentó.

Sin presiones y con ganas de divertirse, el miércoles 31 Simari regresó al programa y se midió en la gran final contra la Licenciada en Comunicación Social, de nombre Ludmila, y el exsacerdote llamado Ignacio. La pregunta que le dio la victoria estuvo a cargo de Marina Calabró: “¿En qué país de América Latina asesinaron el 17 de enero a un fiscal especializado en investigaciones de corrupción y crimen organizado? Colombia, Ecuador, Estados Unidos o El Salvador”. Si bien los tres optaron por la segunda opción, que era la correcta, por una leve ventaja que consiguió durante el programa fue Santiago quien ganó el cheque por $10.000.000.

“No me había dando cuenta de que cuando los tres contestamos la misma opción yo ya había ganado, porque no llegué a ver lo que contestaron ellos. Me enteré cuando Marina dijo ‘es la correcta’. Cuando saqué la luz de ventaja estaba más tranquilo y confiado, sobre todo porque en las preguntas que quedaban, la de Marina y la de Luis Novaresio, me tenía mucha confianza”, aseguró el estudiante de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Una vez más, Simari celebró con su banda de amigos. Si bien afirmó que fue bueno tener su apoyo, también le significó cierta presión durante el juego, puesto que la última vez la tribuna no existía y estaban detrás de cámara. Pero, no solo estuvieron ellos, sino que también pudo compartir su triunfo con dos de las personas más importantes de su vida, sus hermanos, Valentino y Catalina, situación que le produjo un nudo de emoción en la garganta. “Estuve al borde de largar el llanto, porque esta vez pudieron ir ellos”, expresó.

Santiago Simari, junto a Marina Calabró, una de las integrantes del jurado del programa (Foto: Gentileza Santiago Simari)

“Para mí es tremendo tener 19 años y estar con mis hermanos menores en la tele, ganar y que ellos se pongan contentos. Es muy emociónate también porque el premio me ayuda a mí y a mi familia”, remarcó.

Para él, su familia es lo primero y eso lo dejó claro desde el momento en el que pisó el estudio. Sus padres, Leandro y Silvina, son empleados gastronómicos y tienen un bar llamado Jacques, sobre la calle Defensa, entre Yrigoyen y Alsina, a una cuadra de la casa de Gobierno. Santiago es el mayor de cuatro hermanos, lo siguen Valentino, Catalina, y la más pequeña de la casa, Olivia.

La vida del ganador de los $25.000.000 en Los 8 escalones

Santiago se describe como muy “familiero” y desde el primer instante aseguró que el dinero que ganó iba a estar destinado a ayudar económicamente en su casa. “Con lo que quedó me compré un auto, porque el que tenía yo lo tuvieron que vender. Está a mi nombre y es mi primer auto, pero es para todos”, comentó, al tiempo que agregó: “El gasto permitido fue ese. Yo no lo gasté en mí, ni cambié el teléfono, ni me compré unas medias”.

Pero, además de ese dinero que ganó en 2023, ahora acaba de hacerse de 10 millones más. “No pensé mucho todavía en que gastarlo esta vez, porque no me dio tiempo ni de asimilarlo todavía. Pero el fin principal es ayudar a mi familia económicamente. Si queda algo lo gastaré con ellos”, aseveró.

Familia completa, Santiago junto a sus padres Leandro y Silvina y sus tres hermanos menores Valentino, Catalina y Olivia Gentileza Santiago Simari

La vida de Santiago Simari dio un giro desde que se convirtió en “el chico de los 15 millones” el año pasado. Desde el primer momento expresó su interés en la política (se sabe de memoria los nombres de todos los presidentes argentinos desde 1862 en adelante y sueña con convertirse en uno) lo cual no pasó inadvertido cuando estuvo en el programa y reveló que ya lo llamaron de distintos partidos políticos.

Ahora, el joven de San Cristóbal se prepara para arrancar su cuarto cuatrimestre de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y es, a la vez, ayudante de cátedra. En cuanto a su trabajo, está en la Procuración Penitenciaria, pero mientras antes se desempeñaba en el centro de denuncias, ahora lo hace en el área metropolitana.

Santiago Simari tiene 19 años y cursa la carrera de Ciencia Política en la UBA (Foto: Gentileza Santiago Simari)

Todo lo que pasó en los últimos meses fue, en palabras del protagonista, “medio un boom”. Más allá de que con 19 años ganó 25 millones en Los 8 escalones gracias a su gran conocimiento, continúa con sus objetivos y prioridades en claro: su familia, sus amigos y sus estudios. Y, si se le pregunta si mantiene sus deseos de ser presidente algún día, su respuesta es muy contundente: “Más que nunca”.