El casamiento de Esther Shapiro, la protagonista de "Unorthodox" (Netflix).

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de abril de 2020 • 16:02

"¿Cuanto arriesgarias para encontrar tu propia voz?", es la pregunta que plantea constantemente Poco ortodoxa , mientras sigue los pasos de Esther Shapiro, una joven de 19 años que escapa de su vida en una comunidad judía ultraortodoxa de Brooklyn para volver a empezar (en un sentido muy amplio de la frase) en Berlín.

La nueva serie de moda de Netflix está basada en el best seller de Deborah Feldman, Unorthodox: the scandalous rejection of my hasidic roots (el escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas ).

En su libro, la autora relata ese mismo proceso, que es similar al de la protagonista de la serie, aunque más progresivo. De hecho, todo el retrato de la comunidad jasídica de Williamsburgh está basado en las memorias de Feldman, quien creció allí. Los hilos de ambas historias se separan en Berlín: luego de ese punto, la serie es pura ficción.

Feldman, como 'Esty', también se vio atrapada en un matrimonio arreglado, a la edad de 17 años. También tuvo dificultades para consumar el matrimonio. Y también sufrió presiones sociales como consecuencia de esas dificultades, tanto de su marido, como de su familia.

"La mayor desgracia social en esta comunidad es la infertilidad", aseguró la autora a la revista Electric Literature. "Las mujeres que no pueden tener hijos son relegadas a la posición más baja posible en la sociedad, son vistas como completamente inútiles, sin propósito, sin valor".

En Poco ortodoxa , Esther descubre que está embarazada el mismo día que su marido le pide el divorcio (a exactamente un año de no haber logrado quedar embarazada). Ese es el detonante para que la joven tome la decisión de partir secretamente hacia Alemania, en donde vive su madre.

En la serie, Esther se redescubre en Alemania. La escritora Deborah Feldman se fue a vivir a Berlin en 2014 (Netflix).

Feldman también tuvo un hijo, que nació en 2006. Luego se mudó con él y su marido a Yonkers (Nueva York) en donde estudió Literatura, en el Sarah Lawrence College.

Es a través de los estudios y del arte que ambas protagonistas logran construir nuevos lazos (en el caso de Esther, la música) y rearmar su vida social, lo que últimamente les da la solidez necesaria para responder la pregunta inicial.

Después de pasar tres años en Sarah Lawrence, Feldman dejó a su esposo y se llevó a su hijo a vivir con ella en Manhattan. En 2014, ambos partieron hacia Alemania. A sus 33 años, la escritora sigue viviendo en Berlín con su hijo. Exodus, su segundo libro de memorias, relata este tramo de su vida, que la autora expone como la continuidad de su propia emancipación.