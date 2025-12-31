Jimena Monteverde: cómo va a ser La cocina rebelde y por qué se fue de elnueve

Son días muy movilizantes para Jimena Monteverde que acaba de despedirse de Escuela de cocina (elnueve) para aceptar el desafío de conducir La cocina rebelde en eltrece, a partir del lunes 5 de enero, a las 14.45. Pero, además, el 26 de diciembre nació su segundo nieto, Venancio, y ya tiene otra nieta, Malvina, de dos años. “Soy re abuela. Cuentan conmigo para todo”, dice mientras se reparte entre su familia y las grabaciones de lo que viene. LA NACION conversó con la cocinera para saber cómo será el nuevo programa y por qué decidió cambiar de canal.

-¿Qué podés contarnos de La cocina rebelde?

-Arrancamos el 5 de enero a las 14.45 y hasta las 16.30. Me van a acompañar Coco Carreño, Mariana Corbetta, Paco Almeida y Pietro Sorba va a ser jurado cuando hagamos competencia de cocina. Y Luisa Albinoni va a hacer “La cocina de la abuela” o “La cocina del recuerdo”. Romina Pereiro va a estar en la parte de nutrición, el médico Facundo Pereyra que hace el reseteo intestinal para cuidar la microbiota va a venir cada quince días porque vive en Neuquén. Y nos acompaña Natu Lalo que es parrillera y Rodrigo Cascón va a hacer comidas para recibir visitas. Locho Loccisano va a estar en el móvil desde Mar del Plata. Además habrá invitados famosos que van a cocinar con nosotros.

-¿Por qué decidiste irte de elnueve?

-Fue una decisión muy difícil porque estaba muy tranquila en elnueve. Estaba en mi zona de confort y me hicieron correrme de ahí. Es un gran desafío, pero estoy acostumbrada a los desafíos y por eso dije que sí. Me dieron todo lo que pedí, me respetaron a mi equipo de cocina, a quienes trabajan conmigo. Algunos se quedaron en elnueve, pero fue por un pedido del canal y todo es para mejor porque para los que se quedaron también significa un crecimiento. Y para los que se vienen conmigo también.

-Es un horario distinto al que tenías y en el que hubo programas que no cumplieron las expectativas, ¿qué pensás?

-La tele de hoy es muy rara así que le tengo un poco de miedo al horario y también a la pantalla. Veremos cómo sale. La idea es que sea una cocina divertida y que haya también un contenido variado como Pietro que sabe la historia de los platos y nos va a probar el día que hagamos el desafío en vivo. Es un desafío de cocineros profesionales que nunca se vio en la tele... Cocineros que nos desafían en vivo preparando un plato en pocos minutos. Va a estar muy bueno. Y los invitados famosos van a cocinar con nosotros. Es un programa que tiene una puesta muy importante. Ya grabamos las promos nuevas y algunas cositas. Yo creo que les va a gustar esta nueva propuesta porque estoy muy atenta a no perder la alegría, que sea entretenido, divertido, que dé gusto verlo. Y va a ser variadito… Le pusimos un poco de todo y va a funcionar. Es el deseo de todos...

-Es un fin de año movidito porque, además, fuiste abuela...

-¡Sí! El 26 de diciembre nació Venancio y es hermoso. Y mi nieta Malvina ya tiene dos añitos.

-Con tanto trabajo, ¿te queda tiempo para ser abuela?

-¡Siempre! Soy re abuela. Es más, cuentan conmigo para todo.