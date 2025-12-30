Tras los cruces con Ángel de Brito, Beto Casella visitó LAM y confirmó los panelistas de su nuevo programa

Tras su cruce de días atrás con Ángel de Brito en las redes sociales, Beto Casella visitó LAM, el programa liderado por este último, y despejó las dudas sobre su futuro laboral. El ex Bendita fue invitado al ciclo que encabeza su colega por América TV y aprovechó la ocasión para confirmar quiénes serán los panelistas de su nuevo programa, en el marco de su nuevo desembarco en la señal.

Casella fue recibido en el estudio en medio de un clima distendido que contrastó con la tensión que había marcado el vínculo con su colega en los días previos. De Brito celebró su presencia y destacó el nuevo desafío profesional que asumirá el conductor tras su salida de El Nueve.

Ángel De Brito dio la bienvenida a Beto Casella tras su pase de El Nueve a América TV América

A lo largo de la charla, ambos se mostraron en todo momento en muy buena sintonía. “¿Estás contento?”, quiso saber el conductor de LAM, y Casella respondió afirmativamente, destacando las expectativas con las que encara esta etapa. Además, ambos repasaron su pasado en el canal y recordaron los distintos ciclos de los que formaron parte.

Durante la entrevista, el ex Bendita se mostró cómodo en el rol de invitado y dejó ver su entusiasmo por el nuevo proyecto, una propuesta que, según indicó, venía gestándose desde hacía tiempo. En este sentido, adelantó detalles de su próximo programa y confirmó los nombres de quienes lo acompañarán en el panel.

Any Ventura, Alejandra Maglietti, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Joe Fernández, Walter Queijeiro, Agustín Guardis, Enzo Aguilar, Franco Casella y Leo Raff formarán parte del nuevo proyecto comandado por Casella, quien además adelantó que Mariano Flax será el locutor del ciclo.

La conformación del equipo fue celebrada en el estudio, donde destacaron la diversidad de perfiles y trayectorias que integrarán la propuesta, y Casella agregó que buscó un equilibrio entre experiencia, miradas jóvenes y distintos estilos.

La presencia de Casella en LAM permitió ablandar la tensión tras su cruce de días atrás con su colega, que comenzó a través de las redes sociales cuando De Brito dio a conocer antes de tiempo el pase del conductor a América TV para 2026. El anuncio generó malestar en el este último por filtrar la información por adelantado.

Molesto por la situación, Casella reaccionó en X, donde expresó su enojo y sostuvo que la difusión anticipada de la información podía afectar al armado de su equipo. Sin embargo, durante el programa de ayer, De Brito y Casella dieron señales de que estas diferencias ya quedaron atrás.

La despedida de Bendita

La semana pasada, Casella se despidió de Bendita, el programa que condujo durante dos décadas. La relación entre el conductor y El Nueve se había deteriorado y desde hacía meses ya comenzaba a tomar forma la idea de un cambio de canal tras veinte años ininterrumpidos al frente del ciclo.

Beto Casella se despidió de Bendita luego de 20 años Captura X (@BenditaOk)

Finalmente, el presentador se despidió del aire el viernes 19 de diciembre, aunque Bendita continúa en pantalla, al menos durante el verano, con la conducción de Edith Hermida, quien quedó al frente del histórico programa mientras se define su futuro.

En paralelo, Casella se prepara para iniciar su nuevo ciclo en América TV a partir de febrero. En una reciente entrevista con LA NACION, el conductor habló sobre cómo atravesó los primeros días viendo por televisión el programa que convirtió en un clásico, además de referirse a su salida del canal y a la nueva etapa que comienza.

Consultado sobre cómo vivió la despedida, Casella reconoció que fue un momento atravesado por sensaciones encontradas. Por un lado, describió el impacto emocional de los abrazos finales con compañeros y trabajadores del canal; al mismo tiempo, aseguró que se va con la convicción de haber tomado la decisión correcta. Explicó que la relación con las autoridades del canal estaba desgastada desde hacía tiempo y sostuvo que, para él, el trabajo debe ser un espacio de bienestar. “Hay que ir a trabajar feliz o no hay que ir”, expresó, al referirse a los motivos que lo llevaron a cerrar esta etapa.