Éxodo: dioses y reyes es el proyecto que se estrenó en 2014, dirigido por Ridley Scott, que tomó bastante popularidad en Netflix recientemente. Sin embargo, la cinta no tuvo un camino fácil, ya que recibió fuertes críticas, principalmente por su guion. Fue censurada en algunos países.

La trama se centra en el relato del Éxodo de la salida del pueblo israelita de Egipto bajo la dirección de Moisés. La historia sigue al niño hebreo rescatado del Nilo, criado como hijo adoptivo en la corte egipcia. Conforme crece, descubre sus orígenes y es llamado a liderar la liberación de su pueblo esclavizado.

La película fue elogiada por sus efectos especiales (Foto: 20th Century Fox)

La película, que dura dos horas y media, presenta a Christian Bale en el papel de Moisés, mientras que Joel Edgerton (El gran Gatsby) da vida a su némesis, Ramsés II. El elenco también incluye a Sigourney Weaver, Aaron Paul, Ben Kingsley, John Turturro, María Valverde y Tara Fitzgerald, entre otros.

La modernización de la historia de Moisés no se limita a los efectos especiales y a una representación científica de las plagas que afectaron a Egipto. El guion toma distancia del relato bíblico al minimizar la influencia de un poder divino en los acontecimientos.

Crítica de Éxodo: dioses y reyes

La película recibió críticas desfavorables, reflejadas en su calificación de 5.2/10 del sitio web FilmAffinity. Por otro lado, la página Otros cines la definió como un “discreto melodrama”. A pesar de destacarse por sus efectos visuales, no logró contrarrestar las críticas dirigidas, especialmente por la elección de un elenco mayormente occidental. El director justificó esta decisión argumentando la necesidad de contar con un talento diverso.

La censura que sufrió la película

El departamento de censura egipcio declaró que la película contiene “inexactitudes”, por lo que fue vetada del país. Según el Gobierno local, mientras la Biblia atribuye la división del Mar Rojo a un milagro de Dios a través de Moisés, la cinta sugiere que ocurrió debido a un terremoto. Igualmente, la representación de que las pirámides fueron construidas por los judíos, una afirmación históricamente disputada y controvertida no gustó a los egipcios.

La película recibió críticas desfavorables y fue vetada en algunos países ( créditos: 20th Century Fox)

Según el diario The New York Times, Juma Obeid Al Leem, directora de seguimiento de contenido de medios en el Consejo Nacional de Medios, declaró que la película no se iba a ver en Emiratos Árabes Unidos debido a sus numerosos errores, no solo en relación con el Islam, sino también con otras religiones.

Marruecos, por su parte, expresó su desacuerdo con la visión de Scott en relación con una escena específica de la película. El Centro Cinematográfico de Marruecos emitió un comunicado señalando que la controversia se centraba en un diálogo que implicaba una aparición en representación de Dios, algo prohibido en el Islam.

La trama se centra en el relato del Éxodo, narrando la salida del pueblo israelita de Egipto bajo la dirección de Moisés. (Foto: Netflix)

Inicialmente, tomaron la decisión de censurar la película por completo, al argumental que el respeto a la libertad de creación no debería ignorar los sentimientos religiosos de los ciudadanos. Sin embargo, tras llegar a un acuerdo, se eliminaron los fragmentos de audio que hacían referencia a la personificación de lo divino, permitiendo así que el largometraje se proyectara.

