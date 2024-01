escuchar

Todo comenzó este jueves, cuando la modelo se sinceró sobre algunos temas de su vida privada y habló de la relación de Wanda y Mauro Icardi, la cual ganó gran protagonismo estos últimos años, sobre todo por sus idas y vueltas. Sin embargo, al día de hoy la pareja se encuentra más junta que nunca y todo evento pasado hoy es tan solo una anécdota. Fue precisamente Zaira Nara fue quien sacó a la luz una de ellas, dado que recordó el día que su hermana le quiso presentar al futbolista y todos estallaron de risa.

Wanda Nara habló desde Dubai con Rumis, el programa streaming del que su hermana forma parte (Foto: captura)

Durante la emisión de este jueves de Rumis, el ciclo de streaming que reúne a distintas figuras que están en Punta del Este, Zaira Nara contó un dato desconocido de su vínculo con su cuñado. “Lo que pasó es que Wanda quería presentarme a Mauro. Yo estaba soltera e íbamos a ir a la isla de Caras, porque ella iba a renovar los votos con Maxi. Y mi hermana me empieza a decir ‘Zai, hay un chico que te quiero presentar...’”, comenzó contando.

Y siguió: “Yo odio que me presenten a alguien, ya me cae mal de entrada. No tenía ganas de conocer a nadie. Encima yo ya estaba conociendo a un exnovio mío. ‘No sabés lo que es, es bueno, es tal cosa’... No sabés como me lo vendía (a Icardi). Y lo terminó llevando de sorpresa a la fiesta en la isla de Caras...”.

“Él no era amigo de Maxi, eran compañeros. Pero era el soltero del grupo y lo llevaban para todos lados. Yo estaba enganchada con otro. Y cuando lo vi ahí, la quería matar a Wanda”, completó.

La historia se remonta a junio de 2013, cuando la mayor de las Nara y López se mostraban felizmente casados y decidieron celebrar sus cinco años de matrimonio con un casamiento ficticio en la isla ubicada en la bahía de Angra dos Reis. Lo que no se imaginó es que tiempo después sería ella quien terminaría formando pareja con Icardi.

Wanda Nara y Maxi López se casaron el 31 de mayo de 2008 en Buenos Aires, tuvieron tres hijos y se separaron en 2013 Archivo

En medio del programa, Zaira estaba en conversación telefónica con Wanda. Después de contar aquella situación, la empresaria brindó detalles de su primera noche con Mauro, cuando estaba recién separada del padre de sus tres hijos mayores, Valentino, Benedicto y Constantino.

“Escuchen la historia porque es mortal. Voy a contar la verdad, éramos amigos, yo estaba peleada, separada, viviendo en la misma casa y durmiendo en diferentes cuartos. Mega crisis separada, que nadie lo sabía, pero él (Mauro), que era mi amigo, sí lo sabía”, comenzó diciendo Wanda.

Y siguió: “Él me contaba sus cosas y yo mis cosas, pero había una media ondita en el aire, que yo no sabía si la sentía yo sola o estaba... Yo sentía que pasaba algo en todo momento. Le empiezo a contar que había tomado la decisión, que me había separado, que me iba a venir a vivir a Argentina, pero que antes quería hacer mi pasaporte Italiano en Milán”.

En ese momento, el futbolista le ofrece quedarse en su casa. “‘Yo voy a estar concentrado, voy a llegar re tarde, tengo mi casa que tiene 5 habitaciones, te dejo la llave abajo y vení. Quedate en mi casa, hacé los trámites y te vas, ¿para qué vas a ir a un hotel?’. Entonces yo dije ‘esta es mi oportunidad’. Entro y me puse un pijamita súper tranqui de Hello Kitty, me puse a hacer una pasta y, viste ese olor a tuco de la casa de las abuelas. Cuando él llega me ve a mí cocinando descalza”, revelo Wanda.

Luego, terminó la anécdota con un detalle clave de su historia de amor: “Nos fuimos al sillón y me hablaba y me ponía la cara acá (en frente a la suya). Él dice que le di yo un beso. Y después pasamos toda la noche juntos. Al otro día yo me tenía que ir. Muy cursi, fui al Disney Store, le compré un oso de peluche que lo llené todo de mi perfume”.