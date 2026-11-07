La impensada foto de la China Suárez y Martín Migueles en medio del nuevo escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Una tensa y delicada situación tuvo lugar durante la tarde del viernes 6 de noviembre en Nordelta entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que requirió intervención de la policía, seguridad privada y también de una ambulancia. Según revelaron en LAM (América TV), la conductora se habría dirigido allí tras el aviso de Francesca, su hija mayor, que se encontraba junto a su hermana Isabella, al cuidado de su padre, y según trascendió, se abrió una causa judicial por lesiones. Mientras continúa la reconstrucción de los hechos, se conoció una foto que sorprendió a más de uno, puesto que tuvo como protagonistas a Martín Migueles y María Eugenia “la China” Suárez, las actuales parejas del exmatrimonio, y quienes habrían intentado apaciguar el conflicto.

Desde las redes sociales de El ejército de LAM se compartió una foto que fue tomada el viernes en La Isla, en Nordelta, donde el futbolista tiene “la casa de los sueños”, en la cual convive con su novia y en la que se encontraban sus dos hijas. En la misma se pudo ver a Suárez y Migueles sentados en el césped y entre ellos se encontraba Isabella. Estaban conversando y la cámara captó el momento en el que la actriz le explicaba algo a la menor, quien tenía la vista al frente, mientras Migueles la escuchaba.

Eugenia Suárez y Martín Migueles con Isabella Icardi en medio del tenso momento que se vivió el viernes en Nordelta (Foto: Instagram @elejercitodelam)

La escena dio mucho de qué hablar y despertó todo tipo de especulaciones. Según trascendió, tras recibir el mensaje de su hija, Wanda Nara abandonó las grabaciones de MasterChef Celebrity en los estudios de Telefe en Martínez y se dirigió a Nordelta acompañada por su pareja. De acuerdo con Yanina Latorre, en el lugar tuvo un enfrentamiento también con Suárez: “Wanda le dijo de todo. La China trataba de bajar el quil***o. Intentó hablar con Migueles y Francesca. Me dicen que Wanda le gritaba: ‘Mala persona, en un par de años sos vos’”.

Según Yanina Latorre, Wanda Nara se enfrentó a los gritos con la China Suárez (Foto: Instagram @yanilatorre)

En cuanto a lo sucedido el viernes, trascendió que Nara llegó a la casa de Icardi tras el llamado de su hija y ambos tuvieron una acalorada discusión. Según comentó Pepe Ochoa en LAM, discutieron “a los gritos en el medio del barrio” y Migueles “intentaba conciliar, pero nunca lo pudo hacer”. Tras retirarse del lugar en ambulancia con sus dos hijas, la conductora hizo la denuncia en la comisaría y Mauro Szeta, que tuvo acceso al documento, indicó que se inició una causa por “lesiones”. “Wanda Nara denunció que Mauro Icardi golpeó y encerró a su hija de 11 años. ‘Papá me pegó. Tengo miedo’. Según Wanda Nara, su hija le pidió ayuda por WhatsApp. Hay causa judicial”, expresó el periodista en su cuenta de X.

Pepe Ochoa habla de la nueva denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi

Con respecto a cómo seguirá el caso, Szeta sostuvo en diálogo con LAM: “Lo que dijo el fiscal [UFI Género Tigre, Julio Petrucci] es que le van a tomar declaración a Wanda Nara. Me imagino que van a secuestrar la computadora con el teléfono celular donde la menor en teoría pide ayuda. También ordena un reconocimiento médico legal y lo que se hace de rutina es informarle a Mauro Icardi que tiene una causa penal”. Hasta el momento, ni Nara ni Icardi se pronunciaron al respecto, pero se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles de lo ocurrido.