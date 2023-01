La impotencia de Inés Estévez por la actitud de la cuidadora de sus hijas: “¿Quién nos protege?”

escuchar

Inés Estévez realizó un contundente descargo luego de que la cuidadora de sus hijas renunciara de manera repentina, sin un período de desapego con las pequeñas, al que se comprometió al inicio de su contrató, según relató la actriz. “Es tiempo de hablar de esto: no hay dispositivos de cuidados domésticos para discapacidad que brinden garantía de idoneidad y continuidad, pero sobre todo no hay garantía de bondad humana”, sentenció, a través de un posteo de Instagram en el que compartió un video de Vida, de 13 años, que no pudo contener el llanto ante la noticia.

Estévez, que acumula más de 172 mil seguidores en su perfil, denunció los obstáculos y la falta de consideración hacia las personas con discapacidad. “Quienes maternamos o paternan en discapacidad y, como en mi caso, carecemos de un marco familiar disponible, dependemos pura y exclusivamente de asistencia paga. Dos hijas con discapacidad [junto a Cielo, de 12 años] y una madre que cuida de ellas gran parte del mes, que trabaja para mantener la casa y la estructura de cuidado”, relató. Y siguió: “Sumemos a esto el blanqueo, los aportes y sueldos superiores a los que el nomenclador indica. La ley protege -y es fundamental que lo haga- al personal doméstico que abandona el puesto de trabajo intempestivamente y, con ello, a niñas con trabajo previo de adaptación y apego”.

La actriz compartió un video de su hija Vida tras la noticia Instagram: inesestevezin

En tanto, detalló las emociones que atraviesan las pequeñas ante este tipo de situaciones. “Mis dos hijas son más buenas que Lassie, adaptables y amorosas, y fáciles de llevar. En su caso, [se suma] la memoria de abandono, con lo cual sufren de modo indecible las ausencias. [Mientras, las empleadas] mandan abogados a reclamar dinero injustamente o piden licencias eludiendo responsabilidades una vez que cobran su sueldo”, adhirió.

Vida: “Me siento triste”

La actriz apuntó contra la falta de protección para estas familias. “No hay contrato ni arreglo legal posible que nos garantice bondad y el cuidado de la fragilidad de estos niños”, dijo. La actriz reveló lo que la pequeña Vida decía en el video, que compartió sin sonido: “Aquí, una muestra descarnada del estado de Vida mandando un mensaje a su cuidadora, que iba a desprenderse de a poco de su tarea, por propia decisión, y que no cumple con los pasos prometidos. Disculparán la exposición de una niña sufriendo, pero la impotencia frente a su dolor obliga a cuestionar y generar conciencia. A nosotros, ¿quién nos protege? Lo que dice en el video es: ‘Me siento triste’”.

Varias compañeras del mundo del espectáculo y figuras públicas le mostraron su apoyo a Estévez. La actriz de Corazón de león, Julieta Díaz, señaló: “Un poco de humanidad para dejar un trabajo así, con los niños. Pónganse un rapipollo si no saben trabajar con los chicos y, encima, con discapacidad. ¡Irresponsables!”. La activista en Derechos Humanos Gabriela Arias Uriburu apuntó: “Gracias por hacer conciencia. Honro tu valor, tu maternidad y el encuentro con tus hijas de alma”. La artista Julia Zenko advirtió: “Verla así a Vida me parte el corazón”.

El hilo de Inés Estévez en el que relató el maltrato a sus hijas por parte de un acomodador. Twitter: @IneEstevez

Inés Estévez suele utilizar sus redes sociales para visibilizar este tipo de situaciones y reclamar el cuidado de los chicos con discapacidad. Así, en agosto de 2022, la actriz denunció el trato de un acomodador de teatro y destacó la necesidad de una ley de capacitación obligatoria y urgente al personal de salas y comercios, así como en el rubro policial.

