El descargo de Inés Estévez: denunció a un acomodador de un teatro por tratar mal a sus hijas

El domingo pasado, en el último día de las vacaciones de invierno, las hijas de Inés Estévez, Cielo y Vida, de 12 y 13 años, respectivamente, asistieron a un espectáculo teatral. El objetivo era que pasaran un momento entretenido, pero la actriz reveló que la ilusión de las pequeñas por acudir al evento se transformó en una situación muy incómoda y denunció en sus redes a uno de los acomodadores por tratar mal a las nenas.

Las chicas estaban entusiasmadas por ir a ver el espectáculo. Sin embargo, Estévez no se encontraba bien de salud y no podía acompañarlas, por este motivo le pidió a sus dos cuidadoras si podían llevarlas. “Se hizo una función distendida (para personas con hipersensibilidad sensorial), gracias a la iniciativa y al aporte de gente como Matías Cadaveira [psicólogo que conciencia sobre trastornos del espectro autista]. La gente de Disney me habilitó las entradas en el acto y organicé un operativo comando (en la discapacidad, una salida es exactamente eso)”, contó la actriz a través de un hilo que publicó en su cuenta de Twitter.

El hilo de Inés Estévez en el que relató el maltrato a sus hijas por parte de un acomodador. Twitter: @IneEstevez

Pero no todo salió como esperaban. “Las recibieron muy bien, pero las sentaron en un sector donde no veían cómodamente”, expresó Estévez. El teatro contaba con butacas libres, así que una de las cuidadoras las acompañó a otra zona con mejor visibilidad. Fue entonces cuando comenzó el maltrato que denunció la actriz.

“Un acomodador, ni bien las vio, las mandó nuevamente al lugar estipulado, con modos cuestionables. El moverse de un sitio a otro ya de por sí puede desregular a un niño. Pero cuando la cuidadora advirtió que tenían discapacidad, el acomodador dijo: ‘¿Y qué tiene? Sentate donde te dije’”, relató en la red social la actriz y causó la indignación de sus más de 73 mil seguidores.

Reclamó una ley

La protagonista de El misterio de la felicidad reclamó la necesidad de una ley de capacitación obligatoria y urgente al personal de salas y comercios, así como en el rubro policial. “Si dependemos de la buena voluntad y la empatía, no llegamos más. El personal policial -conozco casos- detiene y violenta a personas con TEA porque desconoce el tema”, apuntó.

Además, mencionó a Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, y se ofreció ante él para diseñar, junto al organismo y a profesionales en la materia, “un proyecto de ley con carácter de urgencia”.

Inés Estévez junto a sus hijas Cielo y Vida Instagram: @inesestevezin

Estévez adoptó a sus hijas en 2011, junto a su pareja entonces Fabián Vena. Fue cinco años después cuando contó que la mayor de las niñas posee un “retraso madurativo inclasificable”. Desde entonces, la actriz visibiliza en primera persona las dificultades de inclusión a las que se enfrentan las personas con discapacidad y sus familias.

Hace un par de años, la actriz reclamó que no encontraba pañales para su hija, de entonces 10 años, en ninguna farmacia. “Así de lejos está el mundo de lograr incluir. Pasen, lean, tomen conciencia y vayan abriendo sus mentes. Existe un universo mas allá de vuestras narices”, expresó indignada en la misma red social en la que relató el último episodio.

Hace cuatro meses, la familia celebró el 13 cumpleaños de Vida. “Tu capacidad de amar. De iluminar. De unir. El mejor de todos los festejos de cumpleaños hasta ahora. Por muchos más, Vida linda. Todos juntos. Gracias”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram.