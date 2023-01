Mirtha Legrand recibió un regalo especial de Lionel Messi, pero no se lo quedará: el emotivo fin que le dará

escuchar

Este verano, Mirtha Legrand decidió relajarse y no generó falsas expectativas acerca de un posible regreso con la emisión de verano de su programa desde Mar del Plata. Aún así, eso no impidió su recorrido habitual por las obras teatrales de La Feliz con el objetivo de apoyar a la cultura, los artistas y la difusión de cada espectáculo. En medio de una entrevista, La Chiqui reveló que Lionel Messi le mando un regalo y explicó qué fin le dará.

Mirtha Legrand contó qué fin le dará al regalo que Lionel Messi le envió

Los veranos de Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece) desde el Hotel Costa Galana quedaron en el recuerdo de todos. A pesar de ello, la famosa conductora aún mantiene un lazo muy fuerte con la administración del mismo, lo cual está conectado con el objetivo final que le dará al emotivo regalo que el capitán de la selección argentina le dedicó: una camiseta autografiada.

En medio de su visita a la obra de teatro 39 Escalones, que cuenta con Guillermina Valdes, Facundo Arana, Freddie Villarreal y Maximiliano de la Cruz en su elenco, Mirtha celebró el éxito rotundo y elogió a la expareja de Marcelo Tinelli por su presente actoral: “Es una revelación”, afirmó la diva de los almuerzos a Socios del Espectáculo (eltrece).

Mirtha Legrand asiste a la obra 39 Escalones (Fuente: Instagram/@39escalonesok)

Una vez finalizada la función, desde su auto, la Chiqui brindó una entrevista a la prensa que hizo guardia en la puerta del teatro hasta el último minuto. Allí reveló: “Voy a viajar a Buenos Aires la semana que viene. Pero el lunes tenemos la gran gala”, dijo en referencia al evento benéfico en correspondencia al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Cabe recordar que año tras año, la diva organiza esta jornada solidaria debido a su rol de madrina de FUNDAMI.

“Conseguí la camiseta de Messi autografiada, para rematar. Vamos a hacer un remate, porque hablé con la mamá. Ella me llamó para decirme que me admiraba mucho, no sé cómo consiguió mi teléfono. Yo encantada. Cuando me llama me dice: ‘Hola Mirtha, soy la mamá de Messi’ y yo creí que me tomaban el pelo”, relató la conductora.

“Soy Celia, me dijo”, añadió la Chiqui y prosiguió: “Luego se nos ocurrió con Claudia, del Costa Galana, qué pasa si le pedimos una camiseta”. De ese modo, Mirtha consiguió la insignia con la firma original del capitán de la selección argentina. Con un brote de felicidad en su rostro, remarcó: “La vamos a rematar, es todo para el Hospital. Es un bien fantástico. Creo que la van a exhibir en el lobby del hotel”.

Mirtha Legrand en 39 Escalones

De esta manera, la Chiqui dejó en claro qué fin le dará al obsequio que Lionel Messi le envió con su firma. Si bien aclaró desde un inicio que sería un bien para rematar, la diva reafirmó su compromiso con la causa. En cuanto a su estado anímico actual, se logró ver a una conductora llena de vida, con entusiasmo y energía. Tras la pandemia y su esperado regreso a la conducción de los almuerzos, Mirtha aún demuestra que tiene ganas de seguir trabajando.

En cuanto a la celebración del evento solidario, este lunes 30 de enero se abrirán las puertas del Salón Real del Hotel Costa Galana con el objetivo de recibir a diferentes personalidades para recaudar fondos para el centro de salud público de La Feliz. En la Cena número XXIII, se buscará alcanzar una cifra suficiente que irá destinada a la compra de nueva maquinaria y a la expansión del mismo. Como Madrina Honoraria, Mirtha convocó a los artistas para aportar su granito de arena a la causa.

LA NACION