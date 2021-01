La inesperada remera estilo "Bob Marley" de Jorge Lanata para dar una nota

Jorge Lanata dio una entrevista a LN+ y, además de tratar temas de actualidad, llamó la atención con su look.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2021 • 16:44

La palabra de Jorge Lanata siempre resuena. Ya sea por sus informes periodísticos sobre la corrupción o por su análisis de la realidad argentina, siempre da que hablar. Esta vez, dio una entrevista desde Uruguay a LA NACIÓN PM, en LN+, donde se destacó con un look llamativo: usó una camisa tornasolada, con manchas amarillas, rojas, azules y verdes.

El periodista mostró un outfit veraniego donde, además de su ropa, bromeó sobre su bronceado y, como es costumbre, sostuvo a lo largo de la nota el cigarrillo en su mano. Es que Lanata apareció con un tono de piel más bien moreno, que era exacerbado por su particular camisa.

En una entrevista con LN , el destacado periodista se presentó con un look muy llamativo desde Punta del Este

Sobre su bronceado, aseguró que no toma sol, y que el color que ganó es a base de vitamina D que debe consumir desde hace un año. "Este color me lo hice con 10 almuerzos al aire libre", le dijo a María Julia Olivan, que lo "chicaneó" por su look. Sin embargo, Lanata aseguró que no le gusta reposarse bajo el sol porque le resulta aburrido y no aguanta el calor por mucho tiempo.

Por otra lado,se refirió a la actualidad en Punta del Este donde está viviendo durante estos días, y comentó que vio varias patentes argentinas vacacionando, aunque en un nivel muy inferior a años anteriores. En este sentido aclaró: "La ciudad está vacía como nunca antes la vi".

Entre los diversos temas que abarcaron junto a María Julia Olivan, dialogaron acerca de la crisis que atraviesa el país, la reforma judicial, la pandemia y sobre la vacuna contra el coronavirus. Sobre esta última, manifestó: "Hoy tenemos media vacuna, Rusia termina la tercera fase en marzo o abril, y me preocupa mucho el discurso que generó el gobierno en base a la vacunación".