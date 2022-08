La “laberíntica” serie de Netflix que hace semanas se mantiene como la más vista a nivel mundial

Si de series se trata, Netflix continúa siendo una de las plataformas más exitosas y completas en el mundo del streaming, con propuestas para todos los gustos, edades e intereses.

Hace poco, la empresa estrenó un nuevo título que cosechó un éxito inesperado: lleva tres semanas siendo la más vista a nivel mundial y ya se prepara para darle pelea al gran hit de la temporada 2022, la cuarta temporada de Stranger Things.

No es un documental, ni tiene nada que ver con la ciencia ficción ochentosa que protagonizan Once, Will, Mike, Lucas y Dustin, los amigos del pueblo de Hawkins. Tampoco trata sobre abogados y narcos, como ocurre en Better Call Saul, ni describe con ironía la aristocracia inglesa, como sí lo hace muy bien Bridgerton. La serie que está provocando un verdadero furor en Netflix es The Sandman, la adaptación a la pantalla chica de la historieta que consagró al guionista inglés Neil Gaiman.

Protagonizada por Tom Sturridge. The Sandman es la adaptación de un gran cómic, creado por Neil Gaiman

Según el propio Gaiman, The Sandman es “un exquisito blend entre los mitos modernos y las fantasías oscuras, donde la ficción contemporánea, el drama histórico y la leyenda antigua se entrelazan a la perfección. Y lo hace mientras visita a las personas y los lugares afectados por Morfeo, el rey de los sueños, durante sus intentos por reparar los errores cósmicos y humanos que ha cometido durante su vasta existencia”.

Con esas palabras, el autor resumió a la perfección el arco argumental de la primera temporada de la serie, que se estrenó a comienzos de agosto.

Fue tal el éxito de los primeros 10 capítulos que dos semanas más tarde, la plataforma lanzó un episodio número once que sirve como epílogo del año inicial de esta ficción.

La entrega se compone de dos historias tituladas “Un sueño de mil gatos” y “Calíope”. Y si bien para los fans de la serie, la aparición del episodio supuso una novedad, el showrunner, Allan Heinberg, expresó: “En el pasado, hubo muchas pistas al respecto. Conseguimos una orden por 11 episodios y, si van hacia atrás y repasan comunicados de prensa, lo podrán comprobar”.

“Cualquiera que esté familiarizado con la historieta de The Sandman, sabe que hay una gran cantidad de relatos autoconclusivos en el contexto de la saga original, y nosotros estábamos determinados a adaptarlos. Entonces cuando presentamos la idea de la serie, propusimos realizar un onceavo episodio que se apartaría de la trama central, y que serviría para adaptar algunas de esas historias, pero también como una forma de enviarle una carta de amor a los fans”, explicó, por su parte, David Goyer, guionista y uno de los productores ejecutivos de la ficción.

Del 22 al 28 de agosto de 2022, The Sandman se convirtió en la serie más vista de Netflix por tercera semana consecutiva, según consignó el último informe del sitio web FlixPatrol. La siguieron de cerca la nueva miniserie australiana de drama Echoes y la flamante High Heat, una historia de amor y misterio que se desarrolla una estación de bomberos.

Sandman se convirtió en la serie más vista de Netflix por tercera semana consecutiva

Una de las virtudes de The Sandman es, sin dudas, la gran adaptación que hicieron del cómic, apelando a fórmulas no tan conocidas y a un elenco sin figuras rutilantes, donde brillan por igual intérpretes como Tom Sturridge y la ex Game of Thrones, Gwendoline Christie.

“The Sandman sigue a las personas y los lugares afectados por Morfeo o Sandman (Sturridge), el Rey del Sueño, mientras repara los errores cósmicos -y humanos- que ha cometido durante su vasta existencia”, resume la sinopsis oficial.