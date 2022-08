Better Call Saul llegó a su fin y los usuarios lo despidieron con memes y capturas de las escenas más emblemáticas

Better Call Saul se convirtió en una nueva pasión para todos los fans de Breaking Bad, que pudieron seguir el camino de la maravillosa historia, cuyo protagonista es el abogado James “Jimmy” Morgan McGill, luego conocido como Saul Goodman. Este sagaz profesional, marcado por su vínculo con el mundo criminal, supo ganarse el cariño del público en sus primeras apariciones en la serie que se estrenó en 2008 y esto lo llevó a ser el personaje principal de este spin-off.

A lo largo de seis temporadas, Better Call Saul narra la historia de “Jimmy” McGill, seis años antes de lo acontecido con el profesor Walter White en Breaking Bad. Permite observar la gran transformación del abogado de poca transcendencia, que se convierte en el defensor de criminales pasados y que pone en marcha todo tipo de estrategias para cumplir con su objetivo profesional. Las habilidades que desarrolló en pos de ganar, lo convirtieron en un “héroe” en el mundo criminal.

El 15 de agosto se estrenó el capítulo final de esta serie en Netflix, que como lo hizo Breaking Bad, conquistó a la audiencia y a los críticos, y logró colocar a la serie en lo alto de los rankings a nivel mundial. En medio de la emoción por conocer cómo concluía el recorrido de este abogado y todo lo que su carrera conllevó, las redes se inundaron de sentimientos encontrados entre la felicidad y nostalgia de los fanáticos.

Better Call Saul

“Los caminos se han cerrado y ha sido un viaje maravilloso. Se cierra el universo Breaking Bad después de 14 años con la emisión del capítulo final de Better Call Saul”, escribió en Twitter un fan de las dos series, quien puso en palabras sus sentimientos y acompañó el posteo con dos escenas, casi calcadas, de los protagonistas de ambas ficciones.

Better Call Saul se convirtió en la serie del momento (Captura Twitter)

Fueron cientos los usuarios que reaccionaron luego de ver el último capítulo. Las reflexiones no faltaron y los halagos sobre cómo los guionistas cerraron la historia fueron el punto más destacado por los fanáticos de la serie, algo que no sucede con frecuencia. “Adiós a una de las mejores series que han existido. Gracias por tener un final digno para una ficción de este nivel”, sintetizó una fan.

Las reflexiones no faltaron entre los seguidores de la ficción (Captura Twitter)

Otro punto destacado por los fanáticos más románticos, fue la construcción de la historia de amor del protagonista, que escapa de todos aquellos ideales de parejas de otras ficciones, en las cuales el contexto suele ser más “sencillo”, y no como lo vivido por Kim Wexler y Jimmy McGill. Mientras que algunos seguidores indicaban una nueva esperanza acerca de los amoríos que se relatan en las producciones, otros tantos calificaron esta narración como la mejor que mostró la pantalla.

Better Call Saul narró una historia de amor sin igual (Captura Twitter)

Los fanáticos analizaron la historia de amor de la serie (Captura Twitter)

Pero si de un acontecimiento narrado en redes sociales se habla, no pudieron faltar los memes. Hacia la misma dirección que tuvieron aquellos fanáticos para elogiar a la serie con reflexiones, otros tanto eligieron el humor para expresar la tristeza por la culminación de la historia y cómo concluyó, en una comparación con el final de otras series como Game of Thrones, que no fueron del agrado de sus seguidores.

Los memes comparativos no faltaron (Captura Twitter)

La figura de Pablo Escobar fue utilizada en esta ocasión, y lejos de buscar una relación con el mundo criminal o del narcotráfico, se utilizó al delincuente colombiano en modo pensativo y emocionado para reflejar el sentimiento de vacío ante la finalización de la serie.

Pablo Escobar no faltó en los memes sobre el final de Better Call Saul (Captura Twitter)

Los memes sobre Better Call Saul no faltaron (Captura Twitter)

“La serie terminó conmigo”, fue otro de los memes más utilizados para, a través del humor, demostrar aquellas lágrimas que generó este final que era esperado, pero que la mayoría no quería que llegara.