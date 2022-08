David Harbour y sus consejos a los chicos de Stranger Things: “He hecho todo lo que he podido para guiarlos lo mejor posible”

Cuando aceptó ser parte de Stranger Things, David Harbour no se imaginó que se iba a encariñar tanto con los niños elegidos para protagonizar la ficción. El actor se convirtió, a lo largo de los años, en una figura paternal para ellos dentro del set, y desde ese rol, busca protegerlos del lado más oscuro de la fama pero sin coartarles la libertad, para que también puedan vivir sus propias experiencias.

“Ya no es mi mundo”, explicó durante una entrevista con CNN al analizar el actual universo de las redes sociales y los famosos que surgen en esta era. “Siento que hoy hay todo un mundo de marcas y una gran red de celebridades y actores, totalmente diferente al espacio en el cual yo crecí”, expresó.

“Siempre he sentido, por muy narcisista que parezca, que mi camino es el camino. Pero cuanto más avanzo con estos chicos, más empiezo a darme cuenta de que no lo es y de que tengo que soltar esas ideas que creía que te llevaban a una buena carrera y una buena vida”, continuó contando. “ He hecho todo lo que he podido para intentar guiarlos lo mejor posible y al mismo tiempo mantenerme al margen y decir, ‘este es tu mundo y es un mundo nuevo que tienes que definirlo por ti mismo’ ”, agregó.

El elenco juvenil de Stranger Things Stranger Things 4/Netflix

Harbour también habló de las trampas que pone la fama en el camino de las estrellas, sobre todo en el de los más jóvenes, haciendo referencia a las malas experiencias que han tenido muchos actores al alcanzar un gran reconocimiento siendo niños y adolescentes. “Diría que es algo muy complicado de manejar para cualquiera. Tuve suerte de que a mí no me llegara la fama hasta los 40 años, así que tuve una experiencia de vida muy normal. Podía ir al supermercado y hacerme un sándwich de mantequilla de maní y mermelada sin que nadie me observara”, destacó.

“ Desde el punto de vista del desarrollo, tener esa cantidad de atención y esa cantidad de obligaciones creo que es algo injusto para un niño ”, afirmó. “Creo que la fama es, en cierto modo, una prisión , porque te conviertes en una marca y te conviertes en algo que la gente quiere de ti. Y si no puedes cumplir, te arriesgas y fracasas, y eso es perjudicial para tu marca”, añadió. “No me gustaría sentirme así a los 45 años, por consecuencia siento que también odiaría haberme sentido así a los 13″, culminó.

Harbour en Stranger Things 4 NETFLIX

Hace unas semanas, en una entrevista con el ciclo The One Show de la BBC, Harbour recordó con humor, un viejo pálpito que tuvo, en los primeros días de rodaje de Stranger Things: “Recuerdo que cuando estábamos filmando la primera temporada, nos encontrábamos en Atlanta, y la persona encargada del peinado se me acerca, más o menos cuando íbamos por la filmación del cuarto capítulo, y me dice que ella creía que esto no iba a funcionar. El tiempo pasó, y cuando terminamos de grabar todo y nos despedimos, yo estaba convencido que de ningún modo nos iban a dar luz verde para una segunda temporada. Estábamos destinados a convertirnos en la primera serie de Netflix, en no tener un segundo año”. Sin dejar de sorprenderse por sus propias palabras, y entre risas, agregó: “En realidad creíamos que nadie la iba a ver, y que su lanzamiento sería un desastre”.

Sin embargo, Harbour se equivocó por completo con sus pálpitos. Cuando la primera temporada de Stranger Things se estrenó en julio de 2016 fue un éxito casi instantáneo. Los televidentes pronto quedaron rendidos ante el encanto de esa propuesta, sus entrañables personajes, y ese tono melancólico atravesado por la estética de la década de los 80. La segunda temporada se estrenó al año siguiente, y con su cuarto año finalizado hace pocas semanas, la serie es aún es uno de los tanques invencibles de Netflix.

En los últimos días, el actor también adelantó que la quinta temporada se empezará a rodar el año que viene y que todavía no puede creer todo lo que ha pasado alrededor de la serie. “Es todo un zeitgeist [”espíritu de época”]. Nunca había formado parte de algo así, pero han sido siete años de esto, así que me he acostumbrado a lo que significa y a mi lugar en él”, dijo.