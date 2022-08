Netflix canceló una esperada serie a dos meses de su estreno: adiós a Resident Evil

A esta altura, ya no debería sorprendernos pero igual sucede: Netflix ha transformado los contenidos de streaming en un mercado de valores donde si las series o películas no cotizan, entonces, son canceladas inmediatamente. Así lo ha hecho con una producción estrenada hace menos de dos meses.

No se trataba de una producción cualquiera, sino de una que contaba con todas las variables esenciales para convertirse en un éxito. Sin embargo, tras un estreno con malas críticas y poco nivel de audiencia, Netflix decidió eliminar la posibilidad de una segunda temporada. Así lo difundió el sitio especializado Deadline.

La serie no llegó a los niveles de audiencia esperados

Se trata de la serie Resident Evil, la popular historia de zombies que está basada en un videojuego diseñado por el estudio japonés Capcom. La decisión del gigante del streaming tiene sus razones: junto con las pésimas críticas, la serie tampoco apareció en su top ten.

Lo extraño del caso es que la producción no haya tenido el éxito esperado considerando a todos los espectadores de la saga cinematográfica. Pero lo que sucedió es bastante simple de explicar: la serie creada por Andrew Dabb no estaba basada directamente en los videojuegos, sino en Resident Evil 5 y el personaje Albert Weskler. El relato, de hecho, está protagonizado por sus dos hijas que descubren algo oculto en su padre y comienzan a investigarlo.

Según lo que parece, entonces, este nuevo enfoque del argumento no satisfizo a la audiencia y por eso, la plataforma decidió no renovar el show para una segunda temporada.

Junto con la fallida serie de ocho episodios, Netflix también ofrece en su catálogo algunas de las legendarias películas de Milla Jovovich: Resident 2: Apocalipsis; Resident Evil: Capítulo Final y la serie animada de cuatro episodios Resident Evil: La Niebla Infinita.

Otra serie cancelada

Pésimas noticias para los fanáticos de una de las series más vistas de los últimos meses: la plataforma de streaming Netflix anunció que no habrá segunda temporada de First Kill (La primera muerte), el drama sobrenatural para adolescentes que se estrenó en junio de este año y que ganó muchos adeptos por su temática LGBTIQ+.

Como ocurre cada vez que cancelan un programa, la decepción de los televidentes se volcó a las redes sociales. Los usuarios criticaron la decisión de la plataforma y manifestaron su bronca por haberle dado apenas una temporada de vida a la serie.

First Kill (Foto: netfllix.com)

La trama de First Kill gira en torno a la vampiresa adolescente Juliette, interpretada por la actriz Sarah Catherine Hook, a la que le llegó la hora de llevar cabo su primera matanza para poder ocupar su lugar entre su poderosa familia de vampiros del Legado, descendientes directos matrilineales de Lilith, que eligieron ser mordidos por la Serpiente en el Jardín del Edén.

Juliette posa su atención en una nueva chica de la ciudad llamada Calliope (Imani Lewis), pero se sorprende cuando esta -que comparte sus mismos sentimientos románticos- resulta ser una cazadora de monstruos del Gremio de Guardianes. Por lo que ambas deben asesinarse respectivamente, pero en vez de eso terminan enamorándose.

Con ocho capítulos de menos de una hora, la serie logró llamar la atención del público. De hecho, en sus tres primeros días en Netflix, First Kill fue vista globalmente durante 30,34 millones de horas. Y aunque no fue recibida con laureles por parte de la crítica, sí consiguió reunir una buena cantidad de fans.

Alcanzó el tercer puesto en su primera semana completa de estreno con 48,8 millones de horas vistas, solo por detrás de Stranger Things 4 y de la sexta temporada de Peaky Blinders, y pasó una semana más en el Top 10 antes de caer. En sus primeros 28 días de estreno, superó fácilmente los 100 millones de horas vistas. Por eso la noticia de que no habrá segunda temporada, difundida por el sitio especializado Deadline, fue fuertemente reprobada en las redes.

First Kill (Foto: netfllix.com)

“Lo de First Kill no se trata de los efectos o la trama, sino de la representación de una pareja lésbica, donde viven su sexualidad libremente y el tema principal no es ‘salir del closet’, y una de ellas es negra. No es lo de ‘ay, qué mala’, es lo que significa para muchas”, sostuvo una usuaria decepcionada con la decisión del gigante del streaming.

“First Kill, además de tener representación lésbica, también tenía a una lesbiana negra como protagonista. ¿Saben cuántas lesbianas negras hay de protagonistas? Poquísimas. Y ahora menos”, indicó otra tuitera en la misma sintonía.

La furia de los fans de la serie llegó aún más lejos. “Ojalá le sigan bajando los suscriptores a Netflix hasta que se vuelva una plataforma irrelevante”, deseó una usuaria y agregó: “No puede ser que cancelen series como First Kill, pero sigan agregando temporadas a otras que no tienen sentido y debieron terminar hace mil años”.

“Lo de Netflix cancelando First Kill solo nos confirma que los varones gays siguen siendo más socialmente aceptados que las mujeres lesbianas. Incluso dentro de la misma homosexualidad hay misoginia y rechazo a las mujeres”, apuntó otra televidente enojada.